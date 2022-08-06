та ніт, у цих рівень "заробітку" серйозніше ніж для паркування грошей у банальних Болгаріях-Туреччинах
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:13
Додано: Суб 08 чер, 2024 17:55
Проїжджав мимо нових ЖК в моєму мікрорайоні Анталії.
Звернув увагу, що нові ЖК всі обладнані потужними дизель-генераторами від турецького виробника.
Це при тому, що не пам’ятаю, щоби за останні роки були відключення подачі електричної енергії.
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