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Ех, osafly, osafly, не ви перший шукаєте джерело своїх негараздів у мені, якого ніколи в житті не зустрічали. Добре, що мій м'який натяк про червень 2021 року зрозуміли. Класика: не з тією компанією тоді зв'язалися... Це було неправильно... Час упустили. А це найдорожче.
akurt написав:Ех, osafly, osafly, не ви перший шукаєте джерело своїх негараздів у мені, якого ніколи в житті не зустрічали. Добре, що мій м'який натяк про червень 2021 року зрозуміли. Класика: не з тією компанією тоді зв'язалися... Це було неправильно... Час упустили. А це найдорожче.
Считайте,что в этот раз,я толерантно промолчал...Бо ви в своем репертуаре. "Не дав бог жабі хвоста,а то б усю траву потолочила"-стара Украинская поговорка
В ці дні вивчаю нерухомість Копенгагена (Данія). Загальні враження: скромно люди живуть, не «випендрюються». Без «плінтусів прихованого монтажу», сусального золота на стелях та «модних МОПів». Здається, типовий будинок виглядає так: цегла, 5-6 поверхів, парковка у дворі…
P.S. На будинках державних установ - величезні прапори України. Вражає. Невже Данія нас врятує?