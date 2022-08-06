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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 03:04

Ех, osafly, osafly, не ви перший шукаєте джерело своїх негараздів у мені, якого ніколи в житті не зустрічали.
Добре, що мій м'який натяк про червень 2021 року зрозуміли.
Класика: не з тією компанією тоді зв'язалися... Це було неправильно...
Час упустили. А це найдорожче.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:32

  akurt написав:Ех, osafly, osafly, не ви перший шукаєте джерело своїх негараздів у мені, якого ніколи в житті не зустрічали.
Добре, що мій м'який натяк про червень 2021 року зрозуміли.
Класика: не з тією компанією тоді зв'язалися... Це було неправильно...
Час упустили. А це найдорожче.


Считайте,что в этот раз,я толерантно промолчал...Бо ви в своем репертуаре. "Не дав бог жабі хвоста,а то б усю траву потолочила"-стара Украинская поговорка


osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:39

Це реально чудово, що промовчали.
Чесно: не чекав, але якщо так - то на правильному напрямку. Я справді здивований.
Гарна ознака. Життя налагодиться.
У мене «око - алмаз!» Успіхів.
Не жартую.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:09

В ці дні вивчаю нерухомість Копенгагена (Данія).
Загальні враження: скромно люди живуть, не «випендрюються». Без «плінтусів прихованого монтажу», сусального золота на стелях та «модних МОПів».
Здається, типовий будинок виглядає так: цегла, 5-6 поверхів, парковка у дворі…
Зображення

P.S. На будинках державних установ - величезні прапори України. Вражає.
Невже Данія нас врятує?
akurt
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  #<1 ... 911912913914
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