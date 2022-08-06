Додано: Пон 17 чер, 2024 06:05

не знижуючи темпів роботи

1. Загальна ситуація в країні.

уклади передвиборчі домовленості із Забудовниками

Раніше я - аналізуючи ситуацію з нерухомістю в Туреччині - висловив свою думку про те, що "ямка" в цінах припаде на березень та квітень року 2024.Найкращій період для вкладень в нерухомість в Туреччині був в період 2017-2020 років.Хто це розумів - то на сьогодні:а) або має профіт від вкладень в сумі +100%, а то і +200%Арифметика не така складна, як на останніх екзаменах основної сесії НМТ: якщо в пакеті з АТБ було приховано трохи грошей в сумі від 33 до 54 тисяч доларів - то роз"язок задачі про інвестиції виконано вірно.б) або має затишне гніздечко у вигляді 2к або 3к квартири на всесвітньо відомому курорті (аби ви бачили, що відбувається в аеропорту Анталії, який переживає -- суттєве розширення та реконструкцію). Всі хочуть тепла та до приємного Середземного моря. Я це знаю точно, бо вчора повернувся із короткої ділової подорожі в Данію: холодно, вітри та дощі... Мене весь час не покидала думка: "Як тут люди живуть?" Цікаве спостереження в суботу: до обіду - мряка, прохолодно. Рівно в 12-00 - я здивуюся точності прогнозу - дощ - і дуже суттєвий. Він продовжувався майже до 20-00. Прогноз говорив, що з 20-00 буде сонячно - я дивувався - але так і сталося, І тут почалося саме цікаве: на коротке сонечко буквально повилазили всі мешканці Данії: ровери, діти, бігуни...в) має суттєвий надійний - і як я бачу після подорожі в Данію - не такий вже і дорогий за харчуванням "запасний аеродром". Раптом - а можливо і не раптом - виявилося - що мати такий аеродром краще, ніж п’ять пачок гидомирно-зелених доларів по 10 000 доларів кожна.Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про продаж квартир в Туреччині за травень року 2024.Не обійшлося без сенсацій - принаймні для мене.Песимісти скажуть, що по країні продажі житла в травні 2024 року були меншими за травень попереднього року на 2,4% (дві цілі чотири десяті).Оптимісти скажуть, що на ринку - пожвавлення і продажі суттєво зросли у порівнянні з квітнем 2024.Суттєво - це плюс 46 (!!!!) відсотків. Угу... да-да...2. Я не думаю, що іноземні інвестори читають цей форум, але враження, що почали витягувати гроші з шухляд:ЗРОСТАННЯ інвестицій на 62 (!) відсотка!3. Саме цікаве - про розподіл інвесторів за громадянством.Нагадаю, що раніше Інститут статистики Туреччини визначав ТОР-20, але зараз "ямка" в цінах - то тепер визначає ТОР-10. В різні періоди в рейтинг попадали і Швеція, і Ізраїль, і Канада та інші...Але завжди були США, Німеччина, Велика Британія... і Україна... Сусідні Іран та братерський міцний Азербайджан...Ось що за травень 2024:Ну що: мені здається, що інвестори з України побили власний рекорд - не хочеться зараз ритися в архівах, але здається, що такої кількості квартир за місяць українці ще не купували.ПРОГНОЗ:Діють жорсткі обмеження (з жовтня 2022 року) на видачу ВНП в країні за фактом володіння нерухомістю: ВНП можна отримати, якщо ціна на квартиру перевищує 200 000 доларів (це не ринкова ціна, а за Актом незалежної експертизи). Крім того, діє список МВС "закритих для поселенння іноземців мікрорайонів" - а це самі солодкі мікрорайони в районах різних міст.В той вже час таких темпів будівництв нових будинків в Анталії світ ще не бачив (!!!!!). Реально!Я думаю, що мерія Анталії довгий час тримала недоторканим багато земельних ділянок - потім щось сталося (набралися хоробрості) або- та наче "з ланцюга зірвалися" - роздали земельні ділянки - будівництво, будівництво, котлован, сваї, техніка, будівництво...Я думаю, що вже " в кулуарах" бізнесу та місцевих влад визріло питання відміни/скорочення "закритих" для поселення іноземців мікрорайонів.Якщо це станеться - щось мені підказує, що станеться - особливо після останніх місцевих виборів, де на посадах мерів приморських міст впевненно перемогла опозиція - це буде просто "рокетою" в цінах...