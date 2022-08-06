Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ех, osafly, osafly, не ви перший шукаєте джерело своїх негараздів у мені, якого ніколи в житті не зустрічали. Добре, що мій м'який натяк про червень 2021 року зрозуміли. Класика: не з тією компанією тоді зв'язалися... Це було неправильно... Час упустили. А це найдорожче.
akurt написав:Ех, osafly, osafly, не ви перший шукаєте джерело своїх негараздів у мені, якого ніколи в житті не зустрічали. Добре, що мій м'який натяк про червень 2021 року зрозуміли. Класика: не з тією компанією тоді зв'язалися... Це було неправильно... Час упустили. А це найдорожче.
Считайте,что в этот раз,я толерантно промолчал...Бо ви в своем репертуаре. "Не дав бог жабі хвоста,а то б усю траву потолочила"-стара Украинская поговорка
В ці дні вивчаю нерухомість Копенгагена (Данія). Загальні враження: скромно люди живуть, не «випендрюються». Без «плінтусів прихованого монтажу», сусального золота на стелях та «модних МОПів». Здається, типовий будинок виглядає так: цегла, 5-6 поверхів, парковка у дворі…
P.S. На будинках державних установ - величезні прапори України. Вражає. Невже Данія нас врятує?
Чи сплять інвестори в нерухомість? Чи пліснявіють гроші, прикопані під грушою?
Раніше я - аналізуючи ситуацію з нерухомістю в Туреччині - висловив свою думку про те, що "ямка" в цінах припаде на березень та квітень року 2024.
Найкращій період для вкладень в нерухомість в Туреччині був в період 2017-2020 років.
Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про продаж квартир в Туреччині за травень року 2024. Не обійшлося без сенсацій - принаймні для мене.
1. Загальна ситуація в країні. Песимісти скажуть, що по країні продажі житла в травні 2024 року були меншими за травень попереднього року на 2,4% (дві цілі чотири десяті). Оптимісти скажуть, що на ринку - пожвавлення і продажі суттєво зросли у порівнянні з квітнем 2024. Суттєво - це плюс 46 (!!!!) відсотків. Угу... да-да...
2. Я не думаю, що іноземні інвестори читають цей форум, але враження, що почали витягувати гроші з шухляд: ЗРОСТАННЯ інвестицій на 62 (!) відсотка!
3. Саме цікаве - про розподіл інвесторів за громадянством. Нагадаю, що раніше Інститут статистики Туреччини визначав ТОР-20, але зараз "ямка" в цінах - то тепер визначає ТОР-10. В різні періоди в рейтинг попадали і Швеція, і Ізраїль, і Канада та інші... Але завжди були США, Німеччина, Велика Британія... і Україна... Сусідні Іран та братерський міцний Азербайджан... Ось що за травень 2024: Ну що: мені здається, що інвестори з України побили власний рекорд - не хочеться зараз ритися в архівах, але здається, що такої кількості квартир за місяць українці ще не купували.
ПРОГНОЗ: Діють жорсткі обмеження (з жовтня 2022 року) на видачу ВНП в країні за фактом володіння нерухомістю: ВНП можна отримати, якщо ціна на квартиру перевищує 200 000 доларів (це не ринкова ціна, а за Актом незалежної експертизи). Крім того, діє список МВС "закритих для поселенння іноземців мікрорайонів" - а це самі солодкі мікрорайони в районах різних міст.
В той вже час таких темпів будівництв нових будинків в Анталії світ ще не бачив (!!!!!). Реально! Я думаю, що мерія Анталії довгий час тримала недоторканим багато земельних ділянок - потім щось сталося (набралися хоробрості) або уклали передвиборчі домовленості із Забудовниками про підтримку - а борги треба буде віддавати - та наче "з ланцюга зірвалися" - роздали земельні ділянки - будівництво, будівництво, котлован, сваї, техніка, будівництво... Я думаю, що вже " в кулуарах" бізнесу та місцевих влад визріло питання відміни/скорочення "закритих" для поселення іноземців мікрорайонів. Якщо це станеться - щось мені підказує, що станеться - особливо після останніх місцевих виборів, де на посадах мерів приморських міст впевненно перемогла опозиція - це буде просто "рокетою" в цінах...