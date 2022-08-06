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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 03:04

Ех, osafly, osafly, не ви перший шукаєте джерело своїх негараздів у мені, якого ніколи в житті не зустрічали.
Добре, що мій м'який натяк про червень 2021 року зрозуміли.
Класика: не з тією компанією тоді зв'язалися... Це було неправильно...
Час упустили. А це найдорожче.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:32

  akurt написав:Ех, osafly, osafly, не ви перший шукаєте джерело своїх негараздів у мені, якого ніколи в житті не зустрічали.
Добре, що мій м'який натяк про червень 2021 року зрозуміли.
Класика: не з тією компанією тоді зв'язалися... Це було неправильно...
Час упустили. А це найдорожче.


Считайте,что в этот раз,я толерантно промолчал...Бо ви в своем репертуаре. "Не дав бог жабі хвоста,а то б усю траву потолочила"-стара Украинская поговорка


osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:39

Це реально чудово, що промовчали.
Чесно: не чекав, але якщо так - то на правильному напрямку. Я справді здивований.
Гарна ознака. Життя налагодиться.
У мене «око - алмаз!» Успіхів.
Не жартую.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:09

В ці дні вивчаю нерухомість Копенгагена (Данія).
Загальні враження: скромно люди живуть, не «випендрюються». Без «плінтусів прихованого монтажу», сусального золота на стелях та «модних МОПів».
Здається, типовий будинок виглядає так: цегла, 5-6 поверхів, парковка у дворі…
Зображення

P.S. На будинках державних установ - величезні прапори України. Вражає.
Невже Данія нас врятує?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 06:05

Чи сплять інвестори в нерухомість?
Чи пліснявіють гроші, прикопані під грушою?

Раніше я - аналізуючи ситуацію з нерухомістю в Туреччині - висловив свою думку про те, що "ямка" в цінах припаде на березень та квітень року 2024.

Найкращій період для вкладень в нерухомість в Туреччині був в період 2017-2020 років.

Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про продаж квартир в Туреччині за травень року 2024.
Не обійшлося без сенсацій - принаймні для мене.

1. Загальна ситуація в країні.
Песимісти скажуть, що по країні продажі житла в травні 2024 року були меншими за травень попереднього року на 2,4% (дві цілі чотири десяті).
Оптимісти скажуть, що на ринку - пожвавлення і продажі суттєво зросли у порівнянні з квітнем 2024.
Зображення
Суттєво - це плюс 46 (!!!!) відсотків. Угу... да-да...

2. Я не думаю, що іноземні інвестори читають цей форум, але враження, що почали витягувати гроші з шухляд:
Зображення
ЗРОСТАННЯ інвестицій на 62 (!) відсотка!

3. Саме цікаве - про розподіл інвесторів за громадянством.
Нагадаю, що раніше Інститут статистики Туреччини визначав ТОР-20, але зараз "ямка" в цінах - то тепер визначає ТОР-10. В різні періоди в рейтинг попадали і Швеція, і Ізраїль, і Канада та інші...
Але завжди були США, Німеччина, Велика Британія... і Україна... Сусідні Іран та братерський міцний Азербайджан...
Ось що за травень 2024:
Зображення
Ну що: мені здається, що інвестори з України побили власний рекорд - не хочеться зараз ритися в архівах, але здається, що такої кількості квартир за місяць українці ще не купували.


ПРОГНОЗ:
Діють жорсткі обмеження (з жовтня 2022 року) на видачу ВНП в країні за фактом володіння нерухомістю: ВНП можна отримати, якщо ціна на квартиру перевищує 200 000 доларів (це не ринкова ціна, а за Актом незалежної експертизи). Крім того, діє список МВС "закритих для поселенння іноземців мікрорайонів" - а це самі солодкі мікрорайони в районах різних міст.

В той вже час таких темпів будівництв нових будинків в Анталії світ ще не бачив (!!!!!). Реально!
Я думаю, що мерія Анталії довгий час тримала недоторканим багато земельних ділянок - потім щось сталося (набралися хоробрості) або уклали передвиборчі домовленості із Забудовниками про підтримку - а борги треба буде віддавати - та наче "з ланцюга зірвалися" - роздали земельні ділянки - будівництво, будівництво, котлован, сваї, техніка, будівництво...
Я думаю, що вже " в кулуарах" бізнесу та місцевих влад визріло питання відміни/скорочення "закритих" для поселення іноземців мікрорайонів.
Якщо це станеться - щось мені підказує, що станеться - особливо після останніх місцевих виборів, де на посадах мерів приморських міст впевненно перемогла опозиція - це буде просто "рокетою" в цінах...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вісті з полів, до нотаріусів в Польщі величезні черги, панік селл, українці роблять довіреності на продаж/дарування, по ходу через закони 18 числа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:36

  BIGor написав:Вісті з полів, до нотаріусів в Польщі величезні черги, панік селл, українці роблять довіреності на продаж/дарування, по ходу через закони 18 числа.


Кричать гусаки чи ні?
finuser521
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 20:19

  akurt написав:Чи сплять інвестори в нерухомість?
Чи пліснявіють гроші, прикопані під грушою?


Интересует ваше "экзпертное мнение" по поводу инвестиций в Буркина Фасо и как по вашему геноцид Тутси в Руанде отразился на ставках рыночной оренды??Как будете в тех краях на своей машине заправленой Бритиш петроулим и с макбуком в руках,сделайте нам пожалуйста фотоотчет и "разбор полетов" В чем целесообразно сейчас брать оренду,в бусах,топорах,или шкурах бабуинов??Какая нынче тенденция??? Заранее спасибо,"маэстро" Вы наш светоч,в темном царстве зарубежной недвижимости.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 20:45

  finuser521 написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, до нотаріусів в Польщі величезні черги, панік селл, українці роблять довіреності на продаж/дарування, по ходу через закони 18 числа.


Кричать гусаки чи ні?

Які гусаки і чого вони мають кричати?
BIGor
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