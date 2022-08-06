RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 912913914915
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 00:38

osafly

сделайте нам пожалуйста фотоотчет и "разбор полетов" В чем целесообразно сейчас брать оренду,в бусах,топорах,или шкурах бабуинов??Какая нынче тенденция???


Ха-ха. Буси бусами, але в Джубі (столиця південного Судану) новобудна 1к коштує 70 тис дол. Принаймні так пише білборд. Там на фото воно з меблями, а по факту то Хз.. ото вам і «буси» з «намистом з зубів».
Hotab
 
Повідомлень: 12502
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:57

  Hotab написав:osafly
Ха-ха. Буси бусами, але в Джубі (столиця південного Судану) новобудна 1к коштує 70 тис дол. Принаймні так пише білборд. Там на фото воно з меблями, а по факту то Хз.. ото вам і «буси» з «намистом з зубів».

Треба ж десь експатам мешкати.
Гадаю, що традиційне житло пересічного мешканця Джуби (шалаш з плівки та палок та сортир у найближчій канаві) коштує трохи дешевше. Скільки треба інвестувати, щоб стати володарем такої нерухомості? І за скільки і чого можна здавати? Зображення
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 26.02.18
Подякував: 673 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 912913914915
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2482, 2483, 2484
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24836 16603708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1001, 1002, 1003
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10027 6287597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 381101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12220)
18.06.2024 14:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.