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сделайте нам пожалуйста фотоотчет и "разбор полетов" В чем целесообразно сейчас брать оренду,в бусах,топорах,или шкурах бабуинов??Какая нынче тенденция???
Ха-ха. Буси бусами, але в Джубі (столиця південного Судану) новобудна 1к коштує 70 тис дол. Принаймні так пише білборд. Там на фото воно з меблями, а по факту то Хз.. ото вам і «буси» з «намистом з зубів».
Hotab написав:osafly Ха-ха. Буси бусами, але в Джубі (столиця південного Судану) новобудна 1к коштує 70 тис дол. Принаймні так пише білборд. Там на фото воно з меблями, а по факту то Хз.. ото вам і «буси» з «намистом з зубів».
Треба ж десь експатам мешкати. Гадаю, що традиційне житло пересічного мешканця Джуби (шалаш з плівки та палок та сортир у найближчій канаві) коштує трохи дешевше. Скільки треба інвестувати, щоб стати володарем такої нерухомості? І за скільки і чого можна здавати?
Hotab написав:Ха-ха. Буси бусами, але в Джубі (столиця південного Судану) новобудна 1к коштує 70 тис дол. Принаймні так пише білборд. Там на фото воно з меблями, а по факту то Хз.. ото вам і «буси» з «намистом з зубів».
Так это что получается....Джуби-круче чем Киев. А телемарафон говорит что здесь все круто и заи...сь,со сплошными перемогами.Невже брешуть?! Срочно инвестируем в бетон Джуби Зовите Флая,он любитель экзотики и экзотических виртуальных женщин-его тема
Hotab написав:Ха-ха. Буси бусами, але в Джубі (столиця південного Судану) новобудна 1к коштує 70 тис дол. Принаймні так пише білборд. Там на фото воно з меблями, а по факту то Хз.. ото вам і «буси» з «намистом з зубів».
Так это что получается....Джуби-круче чем Киев. А телемарафон говорит что здесь все круто и заи...сь,со сплошными перемогами.Невже брешуть?! Срочно инвестируем в бетон Джуби Зовите Флая,он любитель экзотики и экзотических виртуальных женщин-его тема
Я думаю, це через високу собівартість. Напевно, там привізні і спеціалісти будівельники, і техніка, і матеріали, і т.п.
Rack Де ви в моєму тексті найшли слова "мені", "моє", щоби задавати питання зі словом "вас"? Я вживав слово "нас". З Словника української мови: МИ, нас, займ. особ. 1 ос. мн. Уживається на позначення групи людей, зв'язаних спільним походженням, заняттями, поглядами і т. ін., до якої входить і мовець. Приклад вживання: "Хто багатому дав його багатство? Ми, мужики. І звідки сила в нього? З нас, мужиків... (Коцюб., II, 1955, 72)".
akurt написав:Rack Де ви в моєму тексті найшли слова "мені", "моє", щоби задавати питання зі словом "вас"? Я вживав слово "нас". З Словника української мови: МИ, нас, займ. особ. 1 ос. мн. Уживається на позначення групи людей, зв'язаних спільним походженням, заняттями, поглядами і т. ін., до якої входить і мовець. Приклад вживання: "Хто багатому дав його багатство? Ми, мужики. І звідки сила в нього? З нас, мужиків... (Коцюб., II, 1955, 72)".
Якщо в моєму питанні "вас" не доречно, то у вашому "нас" взагалі як глузування...