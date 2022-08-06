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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2024 15:07
BIGor Знати,звісно не знають, але перші ластівки були ще минулої осені - всі думаючи люди ще наприкінці прошлого-початку цього року і паспорти поробили, і з нерухомістю "порішали".
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Faceless, Ірина_, Модератор
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Bolt