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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:07

BIGor Знати,звісно не знають, але перші ластівки були ще минулої осені - всі думаючи люди ще наприкінці прошлого-початку цього року і паспорти поробили, і з нерухомістю "порішали".
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:21

  Rack написав:BIGor Знати,звісно не знають, але перші ластівки були ще минулої осені - всі думаючи люди ще наприкінці прошлого-початку цього року і паспорти поробили, і з нерухомістю "порішали".

Знаєте, якщо так думати, то перші ластівки були вже коли вибрали Кравчука, 1991 чи то 1992 рік...
BIGor
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