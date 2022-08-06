RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:07

BIGor Знати,звісно не знають, але перші ластівки були ще минулої осені - всі думаючи люди ще наприкінці прошлого-початку цього року і паспорти поробили, і з нерухомістю "порішали".
Rack
 
Повідомлень: 642
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:21

  Rack написав:BIGor Знати,звісно не знають, але перші ластівки були ще минулої осені - всі думаючи люди ще наприкінці прошлого-початку цього року і паспорти поробили, і з нерухомістю "порішали".

Знаєте, якщо так думати, то перші ластівки були вже коли вибрали Кравчука, 1991 чи то 1992 рік...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9014
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:50

Трохи про рівень цін на нерухомість в Туреччині.

В черзі реєстрації на рейс Анталія-Бухарест вчора познайомився з родиною українців: чоловік+жінка+дитина років 8.
Приємне подружжя, реєстрація йшла довго і був час обговорити купу питань.
Серед іншого: купівля квартири 1+1 в березні цього року.
Було цікаво: де та як.
Трохи здивували відповіддю: «Ми Анталію по грошах не потягнули, це ж дорого!»
- А що «потягнули»?
- Купили квартиру 1+1 площею 55 кв. м в курортному містечку Finike (провінції Анталія)
https://maps.app.goo.gl/iAzzdG4jDy11her ... eview.copy
Будинок новий, перше вселення, все «під ключ», до моря 400 м, вид з вікон - на море.
- Круто. Класно. Був в цьому містечку багато разів, там неймовірні пляжі… яка ціна?
- Думаю, скажете, що дорого: 60 000$.
- А ось і не скажу. По 1200$ за квадрат готового під ключ на курорті - то не дорого.

P.S. Дивуюся розкладом рейсів з столичного аеропорту Румунії. Рейси на Анталію цього ранку: кожні 60 хвилин…
04:45, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 07:00, 07:35…
Ну, аеропорт Анталії, готуйся!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9773
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3620 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 913914915916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Bolt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2482, 2483, 2484
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24836 16605451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1001, 1002, 1003
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10027 6288397
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 381138
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.