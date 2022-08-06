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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2024 15:07
BIGor Знати,звісно не знають, але перші ластівки були ще минулої осені - всі думаючи люди ще наприкінці прошлого-початку цього року і паспорти поробили, і з нерухомістю "порішали".
Додано: Чет 20 чер, 2024 18:21
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:50
Трохи про рівень цін на нерухомість в Туреччині.
В черзі реєстрації на рейс Анталія-Бухарест вчора познайомився з родиною українців: чоловік+жінка+дитина років 8.
Приємне подружжя, реєстрація йшла довго і був час обговорити купу питань.
Серед іншого: купівля квартири 1+1 в березні цього року.
Було цікаво: де та як.
Трохи здивували відповіддю: «Ми Анталію по грошах не потягнули, це ж дорого!»
- А що «потягнули»?
- Купили квартиру 1+1 площею 55 кв. м в курортному містечку Finike (провінції Анталія)
Будинок новий, перше вселення, все «під ключ», до моря 400 м, вид з вікон - на море.
- Круто. Класно. Був в цьому містечку багато разів, там неймовірні пляжі… яка ціна?
- Думаю, скажете, що дорого: 60 000$.
- А ось і не скажу. По 1200$ за квадрат готового під ключ на курорті - то не дорого.
P.S. Дивуюся розкладом рейсів з столичного аеропорту Румунії. Рейси на Анталію цього ранку: кожні 60 хвилин…
04:45, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 07:00, 07:35…
Ну, аеропорт Анталії, готуйся!
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