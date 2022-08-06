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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2024 15:07
BIGor Знати,звісно не знають, але перші ластівки були ще минулої осені - всі думаючи люди ще наприкінці прошлого-початку цього року і паспорти поробили, і з нерухомістю "порішали".
Додано: Чет 20 чер, 2024 18:21
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:50
Трохи про рівень цін на нерухомість в Туреччині.
В черзі реєстрації на рейс Анталія-Бухарест вчора познайомився з родиною українців: чоловік+жінка+дитина років 8.
Приємне подружжя, реєстрація йшла довго і був час обговорити купу питань.
Серед іншого: купівля квартири 1+1 в березні цього року.
Було цікаво: де та як.
Трохи здивували відповіддю: «Ми Анталію по грошах не потягнули, це ж дорого!»
- А що «потягнули»?
- Купили квартиру 1+1 площею 55 кв. м в курортному містечку Finike (провінції Анталія)
Будинок новий, перше вселення, все «під ключ», до моря 400 м, вид з вікон - на море.
- Круто. Класно. Був в цьому містечку багато разів, там неймовірні пляжі… яка ціна?
- Думаю, скажете, що дорого: 60 000$.
- А ось і не скажу. По 1200$ за квадрат готового під ключ на курорті - то не дорого.
P.S. Дивуюся розкладом рейсів з столичного аеропорту Румунії. Рейси на Анталію цього ранку:
04:45, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 07:00, 07:35…
Ну, аеропорт Анталії, готуйся!
Новинка сезону: у звʼязку із входженням Румунії та Болгарії в список країн Шенгенської угоди поглибили перевірки візового режиму перед відбуттям в ці країни: неможливо пройти он-лайн реєстрацію (або можливо без видачі посадкового талона), ретельно та довго на стійках з реєстрації перевіряють паспорти: кожен штамп та кожну дату...
Додано: Нед 23 чер, 2024 12:26
И что там делать в том Finike,весьма-весьма интересный вопрос.Деревня при трассе,равноудаленная от всех мало-мальски крупных городов.Туристов там нет вообще и никогда.Finike даже с ближайшим "спутником" Демре сравнить нельзя,бо туда хоть в отличии ежедневно привозят армады туристов(ибо есть главные достопримечательности,обязательные к посещению при пребывании в Турции-я так считаю) И пляжная полоса там оч.прикольная и...пустая совершенно с обустроенной набережной(такой же пустой) Я когда то останавливался в Демре на две ночи проездом,путешествуя по всей прибрежной полосе от Фетхие до Анталии(в одну из многочисленных своих поездок по Турции) и было довольно проблематично,даже весьма заранее забронировать недорогой отель,по причине их ограниченного числа и соответственно-не совсем адекватных цен..И представляю что делается там зимой,бо и летом-ну,мягко сказать-не людно совсем.А Finike,это 100% дыра 100летних коренных пенсионеров,живущих там всю свою жизнь.И это даже не маленьнький аккуратненький Каш,которые сами турки любят почему то и едут зачастую туда отдыхать и куча англичан-немцев всегда.Finike-это ж...па! и потратить там деньги на покупку-ну,такое-такое-такое себе "удовольствие"
Додано: Пон 24 чер, 2024 12:08
Маленькі курортні містечка з населенням в 50 000 мешканців (Finike) звісно, на любителя.
Так само, як і великі мегаполіси з населенням в 3 000 000 людей (Antalya).
З чим можна порівняти?
- Сімеіз - 2 600 мешканців;
- Гурзуф - 8 933 мешканцв;
- Алушта 29 000 мешканців;
- Ялта 76 000 мешканців.
(дані станом на 2014 рік для Автономної республіки Крим)
Звісно, тільки повні довбні та дурні селилися в таких містах. Я навіть знаю таких чотирьох.
Звісно, це реально погано, що люди довго живуть. Це недолік.
Правда, за офіційною статистикою з 50 000 мешканців міста Finike:
- молодь до 30 років - 33%;
- люди середнього віку - 49%;
- люди поважного віку - це ті, що заважають жити іншим людям на відстані в 2350 км - 18%.
Найбільш цікаві дані про кількість людей у віці 100-150 років (показані діапазони: 0-4, 5-9, 10-14 і так далі років):
Для довідки: в Фініке розташовані одні з найкращих на Середземному морі пляжі. Докладно з фото тут:
Але в цілому маєте рацію: навіщо жити на березі Середземного моря в новій квартирі з видом на море?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 чер, 2024 12:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 24 чер, 2024 12:38
Додано: Пон 24 чер, 2024 13:43
Все то,что присутствует в Анталии. Ну,если конечно ишакам хвосты крутить,особенно в осенне зимний период,то конечно-нужно брать не глядя..
Аккурт,так чего же тогда в Финике не купили??Когда в Анталии ваши "хоромы" стоили 40К,в деревне можно было 2 шт. купить на береге Средиземного моря(как вы изволили выразиться и обобщить) Сидели бы двумя разными половинками в каждой квартире в глуши по очереди каждый день и восторгались бы каменистыми пейзажами,трассой и чистым морем(ну,здесь засчитано) Хотя как на том куске побережья от самого Фетхие не найти чистого пляжа-я не представляю...
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