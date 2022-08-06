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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2024 15:07
BIGor Знати,звісно не знають, але перші ластівки були ще минулої осені - всі думаючи люди ще наприкінці прошлого-початку цього року і паспорти поробили, і з нерухомістю "порішали".
Додано: Чет 20 чер, 2024 18:21
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:50
Трохи про рівень цін на нерухомість в Туреччині.
В черзі реєстрації на рейс Анталія-Бухарест вчора познайомився з родиною українців: чоловік+жінка+дитина років 8.
Приємне подружжя, реєстрація йшла довго і був час обговорити купу питань.
Серед іншого: купівля квартири 1+1 в березні цього року.
Було цікаво: де та як.
Трохи здивували відповіддю: «Ми Анталію по грошах не потягнули, це ж дорого!»
- А що «потягнули»?
- Купили квартиру 1+1 площею 55 кв. м в курортному містечку Finike (провінції Анталія)
Будинок новий, перше вселення, все «під ключ», до моря 400 м, вид з вікон - на море.
- Круто. Класно. Був в цьому містечку багато разів, там неймовірні пляжі… яка ціна?
- Думаю, скажете, що дорого: 60 000$.
- А ось і не скажу. По 1200$ за квадрат готового під ключ на курорті - то не дорого.
P.S. Дивуюся розкладом рейсів з столичного аеропорту Румунії. Рейси на Анталію цього ранку:
04:45, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 07:00, 07:35…
Ну, аеропорт Анталії, готуйся!
Новинка сезону: у звʼязку із входженням Румунії та Болгарії в список країн Шенгенської угоди поглибили перевірки візового режиму перед відбуттям в ці країни: неможливо пройти он-лайн реєстрацію (або можливо без видачі посадкового талона), ретельно та довго на стійках з реєстрації перевіряють паспорти: кожен штамп та кожну дату...
Додано: Нед 23 чер, 2024 12:26
И что там делать в том Finike,весьма-весьма интересный вопрос.Деревня при трассе,равноудаленная от всех мало-мальски крупных городов.Туристов там нет вообще и никогда.Finike даже с ближайшим "спутником" Демре сравнить нельзя,бо туда хоть в отличии ежедневно привозят армады туристов(ибо есть главные достопримечательности,обязательные к посещению при пребывании в Турции-я так считаю) И пляжная полоса там оч.прикольная и...пустая совершенно с обустроенной набережной(такой же пустой) Я когда то останавливался в Демре на две ночи проездом,путешествуя по всей прибрежной полосе от Фетхие до Анталии(в одну из многочисленных своих поездок по Турции) и было довольно проблематично,даже весьма заранее забронировать недорогой отель,по причине их ограниченного числа и соответственно-не совсем адекватных цен..И представляю что делается там зимой,бо и летом-ну,мягко сказать-не людно совсем.А Finike,это 100% дыра 100летних коренных пенсионеров,живущих там всю свою жизнь.И это даже не маленьнький аккуратненький Каш,которые сами турки любят почему то и едут зачастую туда отдыхать и куча англичан-немцев всегда.Finike-это ж...па! и потратить там деньги на покупку-ну,такое-такое-такое себе "удовольствие"
Додано: Пон 24 чер, 2024 12:08
Маленькі курортні містечка з населенням в 50 000 мешканців (Finike) звісно, на любителя.
Так само, як і великі мегаполіси з населенням в 3 000 000 людей (Antalya).
З чим можна порівняти?
- Сімеіз - 2 600 мешканців;
- Гурзуф - 8 933 мешканцв;
- Алушта 29 000 мешканців;
- Ялта 76 000 мешканців.
(дані станом на 2014 рік для Автономної республіки Крим)
Звісно, тільки повні довбні та дурні селилися в таких містах. Я навіть знаю таких чотирьох.
Звісно, це реально погано, що люди довго живуть. Це недолік.
Правда, за офіційною статистикою з 50 000 мешканців міста Finike:
- молодь до 30 років - 33%;
- люди середнього віку - 49%;
- люди поважного віку - це ті, що заважають жити іншим людям на відстані в 2350 км - 18%.
Найбільш цікаві дані про кількість людей у віці 100-150 років (показані діапазони: 0-4, 5-9, 10-14 і так далі років):
Для довідки: в Фініке розташовані одні з найкращих на Середземному морі пляжі. Докладно з фото тут:
Але в цілому маєте рацію: навіщо жити на березі Середземного моря в новій квартирі з видом на море?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 чер, 2024 12:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 24 чер, 2024 12:38
Додано: Пон 24 чер, 2024 13:43
Все то,что присутствует в Анталии(Аэропорт-огромные ТЦ-театры-концерты-музеи-выставочные центры-консульства-крупные города спутники-траспортные узлы и хорошее траспортное сообщение с любой частью Турции и много -много чего еще). Ну,если конечно ишакам хвосты крутить,особенно в осенне зимний период,то конечно-нужно брать не глядя..
Аккурт,так чего же тогда в Финике не купили??Когда в Анталии ваши "хоромы" стоили 40К,в деревне можно было 2 шт. купить на береге Средиземного моря(как вы изволили выразиться и обобщить) Сидели бы двумя разными половинками в каждой квартире в глуши по очереди каждый день и восторгались бы каменистыми пейзажами,трассой и чистым морем(ну,здесь засчитано) Хотя как на том куске побережья от самого Фетхие до Кемера не найти чистого пляжа-я не представляю...
Додано: Пон 24 чер, 2024 17:40
А именно потому, что у вас написано в первом абзаце.
Для меня аэропорт - его близость играют важную роль: мое авто сейчас на парковке в аэропорту Анталии, а сам сейчас так далеко от Анталии, что представить сложно. Впрочем, когда я еще в 2018 году рассказывал о своих личных критериях инвестиций и формулировал пункты, то боищкий аэропорт был на одном из первых мест. Тем более, что ранее билеты на авиарейсы из Харькова, Запорожья, Херсона, Одессы и Львова были по 26$ в одну сторону, а прямые чартеры с багажом по 50$.
Потому с первым абзацем соглашаюсь.
Но ведь на вкус и цвет товарищей нет: потому в Финике живут много украинцев, в частности из Одессы.
А они точно знают толк в «чистых пляжах».
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 чер, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 чер, 2024 18:50
Яволь,мой фюрер!Вы наш повелитель всей вселенной.Я так рад
Да зачем мне представлять,мне пох....Вы хоть что нибудь можете без бахвальства написать??Ну что за человек....Ну,это уже просто диагноз какой то..Хотя,давайте пофантазируем где вы можете быть??В какой то ж... мира лазите по стройкам,потому что это ваше хобби-с ваших же слов...Это фото сделано мною в 2017 кажется,в одной из глубинок Турции.То не вас я в ракурс захватил,едующего с просмотра недвижимости а-ля Финике....Многие люди кроме турестической Турции-не видели ничего(не об "командорме" речь) потому думают,что даже если побережье-значит рай земной...Ну да ладно.Копыта ишаку подкачайте Акурт,в дальнюю дорогу
Додано: Пон 24 чер, 2024 18:52
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
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