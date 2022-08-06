Додано: Нед 23 чер, 2024 12:26

akurt написав: Трохи про рівень цін на нерухомість в Туреччині.





Серед іншого: купівля квартири 1+1 в березні цього року.

Було цікаво: де та як.

Трохи здивували відповіддю: «Ми Анталію по грошах не потягнули, це ж дорого!»

- А що «потягнули»?

- Купили квартиру 1+1 площею 55 кв. м в курортному містечку Finike (провінції Анталія)

https://maps.app.goo.gl/iAzzdG4jDy11her ... eview.copy

Будинок новий, перше вселення, все «під ключ», до моря 400 м, вид з вікон - на море.

- Круто. Класно. Був в цьому містечку багато разів, там неймовірні пляжі… яка ціна?

- Думаю, скажете, що дорого: 60 000$.

- А ось і не скажу. По 1200$ за квадрат готового під ключ на курорті - то не дорого.

Трохи про рівень цін на нерухомість в Туреччині.Серед іншого: купівля квартири 1+1 в березні цього року.Було цікаво: де та як.Трохи здивували відповіддю: «Ми Анталію по грошах не потягнули, це ж дорого!»- А що «потягнули»?- Купили квартиру 1+1 площею 55 кв. м в курортному містечку Finike (провінції Анталія)Будинок новий, перше вселення, все «під ключ», до моря 400 м, вид з вікон - на море.- Круто. Класно. Був в цьому містечку багато разів, там неймовірні пляжі… яка ціна?- Думаю, скажете, що дорого: 60 000$.- А ось і не скажу. По 1200$ за квадрат готового під ключ на курорті - то не дорого.

И что там делать в том Finike,весьма-весьма интересный вопрос.Деревня при трассе,равноудаленная от всех мало-мальски крупных городов.Туристов там нет вообще и никогда.Finike даже с ближайшим "спутником" Демре сравнить нельзя,бо туда хоть в отличии ежедневно привозят армады туристов(ибо есть главные достопримечательности,обязательные к посещению при пребывании в Турции-я так считаю) И пляжная полоса там оч.прикольная и...пустая совершенно с обустроенной набережной(такой же пустой) Я когда то останавливался в Демре на две ночи проездом,путешествуя по всей прибрежной полосе от Фетхие до Анталии(в одну из многочисленных своих поездок по Турции) и было довольно проблематично,даже весьма заранее забронировать недорогой отель,по причине их ограниченного числа и соответственно-не совсем адекватных цен..И представляю что делается там зимой,бо и летом-ну,мягко сказать-не людно совсем.А Finike,это 100% дыра 100летних коренных пенсионеров,живущих там всю свою жизнь.И это даже не маленьнький аккуратненький Каш,которые сами турки любят почему то и едут зачастую туда отдыхать и куча англичан-немцев всегда.Finike-это ж...па! и потратить там деньги на покупку-ну,такое-такое-такое себе "удовольствие"