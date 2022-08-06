Додано: Пон 24 чер, 2024 19:02

Не нужно путать бахвальство с тем, что многие люди - а я в том числе - имеют возможность щедро делиться своим личным положительным опытом. Удачными инвестициями. Хорошими профитами.

Знаете, прогнозировать курс Биткоина по состоянию на 31 декабря года 3674 это легко.

А вот дать дельный совет - это трудно.



У меня сегодня с самого утра все «сросталось», все срослось и очень удачно. Удачно прошли очень непростые банковские операции с разными банками мира.

Вот прямо сейчас надо откорректировать заявку одной интересной дамы. Дочке ее я все оформил вчера, а маме сегодня - почти на коленках (занят был, но она все названивала и очень просила), сделал лишь бы «забомбить место», сейчас надо все откорректировать и взять рандеву на прием. Дама интересная: живет в Анталии уже много лет с дочкой без мужа. Муж также много лет живет в США и финансирует жену и дочку оттуда.

Попробуйте что то поменять в своем отношении к действительности и людям, а то у вас все грязное, все плохое, все поломалось, ничего не работает, нет нигде ничего и вообще все везде не так…

Кокос и тот не растает…

Попробуйте. Верю: получится.