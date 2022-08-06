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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:02

Не нужно путать бахвальство с тем, что многие люди - а я в том числе - имеют возможность щедро делиться своим личным положительным опытом. Удачными инвестициями. Хорошими профитами.
Знаете, прогнозировать курс Биткоина по состоянию на 31 декабря года 3674 это легко.
А вот дать дельный совет - это трудно.

У меня сегодня с самого утра все «сросталось», все срослось и очень удачно. Удачно прошли очень непростые банковские операции с разными банками мира.
Вот прямо сейчас надо откорректировать заявку одной интересной дамы. Дочке ее я все оформил вчера, а маме сегодня - почти на коленках (занят был, но она все названивала и очень просила), сделал лишь бы «забомбить место», сейчас надо все откорректировать и взять рандеву на прием. Дама интересная: живет в Анталии уже много лет с дочкой без мужа. Муж также много лет живет в США и финансирует жену и дочку оттуда.
Попробуйте что то поменять в своем отношении к действительности и людям, а то у вас все грязное, все плохое, все поломалось, ничего не работает, нет нигде ничего и вообще все везде не так…
Кокос и тот не растает…
Попробуйте. Верю: получится.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 чер, 2024 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:05

  osafly написав:
  Gastarbaiter написав:А что там должно быть, чтобы там "было что делать"?


Все то,что присутствует в Анталии(Аэропорт-огромные ТЦ-театры-концерты-музеи-выставочные центры-консульства-крупные города спутники-траспортные узлы и хорошее траспортное сообщение с любой частью Турции и много -много чего еще).

Поезда, автобусы и дирижабли во все уголки мира - это, конечно, хорошо, но это не про "что делать в городе". Это скорее про то, как из него сбежать.
А все эти музеи, выставочные комплексы - думаете, местные жители часто в них ходят? Может, в Вашем городе все еженедельно в театр ходят? Нет, конечно же лучше, когда это все есть в городе и есть деньги на жилье в этом городе. Но если кто-то хочет просто спокойной жизни у моря, то почему бы и нет?
Gastarbaiter
 
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