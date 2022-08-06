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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 19:02
Не нужно путать бахвальство с тем, что многие люди - а я в том числе - имеют возможность щедро делиться своим личным положительным опытом. Удачными инвестициями. Хорошими профитами.
Знаете, прогнозировать курс Биткоина по состоянию на 31 декабря года 3674 это легко.
А вот дать дельный совет - это трудно.
У меня сегодня с самого утра все «сросталось», все срослось и очень удачно. Удачно прошли очень непростые банковские операции с разными банками мира.
Вот прямо сейчас надо откорректировать заявку одной интересной дамы. Дочке ее я все оформил вчера, а маме сегодня - почти на коленках (занят был, но она все названивала и очень просила), сделал лишь бы «забомбить место», сейчас надо все откорректировать и взять рандеву на прием. Дама интересная: живет в Анталии уже много лет с дочкой без мужа. Муж также много лет живет в США и финансирует жену и дочку оттуда.
Попробуйте что то поменять в своем отношении к действительности и людям, а то у вас все грязное, все плохое, все поломалось, ничего не работает, нет нигде ничего и вообще все везде не так…
Кокос и тот не растает…
Попробуйте. Верю: получится.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 24 чер, 2024 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 19:05
osafly написав: Gastarbaiter написав:
А что там должно быть, чтобы там "было что делать"?
Все то,что присутствует в Анталии(Аэропорт-огромные ТЦ-театры-концерты-музеи-выставочные центры-консульства-крупные города спутники-траспортные узлы и хорошее траспортное сообщение с любой частью Турции и много -много чего еще).
Поезда, автобусы и дирижабли во все уголки мира - это, конечно, хорошо, но это не про "что делать в
городе". Это скорее про то, как из него сбежать.
А все эти музеи, выставочные комплексы - думаете, местные жители часто в них ходят? Может, в Вашем городе все еженедельно в театр ходят? Нет, конечно же лучше, когда это все есть в городе и есть деньги на жилье в этом городе. Но если кто-то хочет просто спокойной жизни у моря, то почему бы и нет?
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Додано: Пон 24 чер, 2024 19:48
akurt написав:
Не нужно путать бахвальство с тем, что многие люди - а я в том числе - имеют возможность щедро делиться своим личным положительным опытом. Удачными инвестициями. Хорошими профитами.
Знаете, прогнозировать курс Биткоина по состоянию на 31 декабря года 3674 это легко.
А вот дать дельный совет - это трудно.
У меня сегодня с самого утра все «сросталось», все срослось и очень удачно. Удачно прошли очень непростые банковские операции с разными банками мира.
Вот прямо сейчас надо откорректировать заявку одной интересной дамы. Дочке ее я все оформил вчера, а маме сегодня - почти на коленках (занят был, но она все названивала и очень просила), сделал лишь бы «забомбить место», сейчас надо все откорректировать и взять рандеву на прием. Дама интересная: живет в Анталии уже много лет с дочкой без мужа. Муж также много лет живет в США и финансирует жену и дочку оттуда.
Попробуйте что то поменять в своем отношении к действительности и людям, а то у вас все грязное, все плохое, все поломалось, ничего не работает, нет нигде ничего и вообще все везде не так…
Кокос и тот не растает…
Попробуйте. Верю: получится.
Аккурт,вы даже в этом посте,столько нагородили всего...Кто кого спонсирует,финансирует,кто с кем спит,кого как растит...Это сплетни...андестенд??Зачем этот мусор весь здесь??Зачем вы постоянно себя нахваливаете-я вот этого понять не могу??Вы думаете вам завидуют??Или вы думаете я вам завидую и вы такой весь многозначимый..Ну давайте,ваяйте сколько раз вы покушали,пописяли...что там еще о себе расскажете??А сосед ваш в это время сколько раз в туалет сходил???Не знаете...А-я-яй...Это ваша недоработка.Я вам зачастую ставлю плюсы,когда вы пишите дельные вещи по недвиге-полезную инфу,не смотря на то,что вы человек весьма странный...Но я всегда за правду и у меня личное-никогда не выходит за ее пределы...Вот написали по теме-получи плюс.Написали мурню-получи в бубен
Говорите крипту легко прогнозировать??А почему же 95% в ней тогда теряют??И почему вы лазите по стройкам,где злой турецкий собакен яйцен клац-клац...а не зарабатываете на крипте??Сказочник вы наш...Вы сами подняли тему 2021года,хотя с вами начал общаться после долгого перерыва чисто по теме,но как оказалось вы еще и злопамятный,вас обижали тогда здесь,заиньку...и до сих пор зудит и болит.Но у вас никак не хватило ума понять за что и вы продолжаете в том же духе.. потому что по другому-не можете,я это уже понял..
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Додано: Пон 24 чер, 2024 20:53
Ваше мнение как человека, который спутался с самой нехорошей компанией в мире, очень важно для всех нас.
Люди не должны делать фатальных - таких - ошибок.
Не должны тратить самое дорогое: единственно выданную жизнь на рассказы о том, что в том месте, где вас точно не будет в ближайшие 75 лет, все хреново.
А люди купили квартиру да 60 000€ именно там.
Ну вот они реально ошиблись. Вас не послушали.
Я им передам.
Хотя нет, не получится: я ту семье видел и общался 60 минут в аэропорту Анталии.
Больше никогда не встречусь и они никогда не узнают ваше авторитетное мнение о том, что они очень сильно в этой жизни ошиблись.
Что посоветуете им купить в следующей жизни?
Похвастайтесь своими инвестициями, начиная с июня 2021 года.
Форум финансовый, люди хотят обмениваться опытом.
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