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Не нужно путать бахвальство с тем, что многие люди - а я в том числе - имеют возможность щедро делиться своим личным положительным опытом. Удачными инвестициями. Хорошими профитами. Знаете, прогнозировать курс Биткоина по состоянию на 31 декабря года 3674 это легко. А вот дать дельный совет - это трудно.
У меня сегодня с самого утра все «сросталось», все срослось и очень удачно. Удачно прошли очень непростые банковские операции с разными банками мира. Вот прямо сейчас надо откорректировать заявку одной интересной дамы. Дочке ее я все оформил вчера, а маме сегодня - почти на коленках (занят был, но она все названивала и очень просила), сделал лишь бы «забомбить место», сейчас надо все откорректировать и взять рандеву на прием. Дама интересная: живет в Анталии уже много лет с дочкой без мужа. Муж также много лет живет в США и финансирует жену и дочку оттуда. Попробуйте что то поменять в своем отношении к действительности и людям, а то у вас все грязное, все плохое, все поломалось, ничего не работает, нет нигде ничего и вообще все везде не так… Кокос и тот не растает… Попробуйте. Верю: получится.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 чер, 2024 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:А что там должно быть, чтобы там "было что делать"?
Все то,что присутствует в Анталии(Аэропорт-огромные ТЦ-театры-концерты-музеи-выставочные центры-консульства-крупные города спутники-траспортные узлы и хорошее траспортное сообщение с любой частью Турции и много -много чего еще).
Поезда, автобусы и дирижабли во все уголки мира - это, конечно, хорошо, но это не про "что делать в городе". Это скорее про то, как из него сбежать. А все эти музеи, выставочные комплексы - думаете, местные жители часто в них ходят? Может, в Вашем городе все еженедельно в театр ходят? Нет, конечно же лучше, когда это все есть в городе и есть деньги на жилье в этом городе. Но если кто-то хочет просто спокойной жизни у моря, то почему бы и нет?
akurt написав:Не нужно путать бахвальство с тем, что многие люди - а я в том числе - имеют возможность щедро делиться своим личным положительным опытом. Удачными инвестициями. Хорошими профитами. Знаете, прогнозировать курс Биткоина по состоянию на 31 декабря года 3674 это легко. А вот дать дельный совет - это трудно.
У меня сегодня с самого утра все «сросталось», все срослось и очень удачно. Удачно прошли очень непростые банковские операции с разными банками мира. Вот прямо сейчас надо откорректировать заявку одной интересной дамы. Дочке ее я все оформил вчера, а маме сегодня - почти на коленках (занят был, но она все названивала и очень просила), сделал лишь бы «забомбить место», сейчас надо все откорректировать и взять рандеву на прием. Дама интересная: живет в Анталии уже много лет с дочкой без мужа. Муж также много лет живет в США и финансирует жену и дочку оттуда. Попробуйте что то поменять в своем отношении к действительности и людям, а то у вас все грязное, все плохое, все поломалось, ничего не работает, нет нигде ничего и вообще все везде не так… Кокос и тот не растает… Попробуйте. Верю: получится.
Аккурт,вы даже в этом посте,столько нагородили всего...Кто кого спонсирует,финансирует,кто с кем спит,кого как растит...Это сплетни...андестенд??Зачем этот мусор весь здесь??Зачем вы постоянно себя нахваливаете-я вот этого понять не могу??Вы думаете вам завидуют??Или вы думаете я вам завидую и вы такой весь многозначимый..Ну давайте,ваяйте сколько раз вы покушали,пописяли...что там еще о себе расскажете??А сосед ваш в это время сколько раз в туалет сходил???Не знаете...А-я-яй...Это ваша недоработка.Я вам зачастую ставлю плюсы,когда вы пишите дельные вещи по недвиге-полезную инфу,не смотря на то,что вы человек весьма странный...Но я всегда за правду и у меня личное-никогда не выходит за ее пределы...Вот написали по теме-получи плюс.Написали мурню-получи в бубен Говорите крипту легко прогнозировать??А почему же 95% в ней тогда теряют??И почему вы лазите по стройкам,где злой турецкий собакен яйцен клац-клац...а не зарабатываете на крипте??Сказочник вы наш...Вы сами подняли тему 2021года,хотя с вами начал общаться после долгого перерыва чисто по теме,но как оказалось вы еще и злопамятный,вас обижали тогда здесь,заиньку...и до сих пор зудит и болит.Но у вас никак не хватило ума понять за что и вы продолжаете в том же духе.. потому что по другому-не можете,я это уже понял..
Ваше мнение как человека, который знает - цитирую - «Кто кого спонсирует,финансирует,кто с кем спит,кого как растит» очень важно для всех нас. А люди купили квартиру за 60 000€ именно там. Ну вот они реально ошиблись. Вас не послушали. Я им передам.
akurt написав:А люди купили квартиру за 60 000€ именно там. Ну вот они реально ошиблись. Вас не послушали. Я им передам.
Не надо.По вашим словам-это случайные попутчики были.И тут получается где то соврали...Лучше держите это в себе.Запишите себе в тетрадь новую дату-2024г-чтоб не забыть лет через пять,Редактируйте свои посты ночами по 15 раз.А люди пусть живут как хотят.Я же-высказал свое мнение.Меня слушать не надо-я же не вы....лучезарный.
Я дуже радий, що вас так зацікавило моє просте коротке повідомлення про рівень цін... Раніше я наводив дані офіційної статистики про те, що - незважаючи на помітну паузу на ринку нерухомості - українці збільшили кількість інвестицій та зберігають місце номер 3 серед громадян інших держав - та було цікаво, хто це: "Покупець травня року 2024"? Нічого особливого: папа+мама+хлопчик доволі балуваний років 7...9. Та й квартира не "Пшонка-стайл": двокімнатна... На жаль, насправді ваше невдоволення їм передати не зможу: випадкова зустріч у випадковій черзі - дуже ретельно перевіряють кількість днів перебування в країнах Шенгенської угоди - більше ніколи тих людей не побачу... А так - звісно б - передав би.
То я им передам,то я їм передати не зможу...Акурт,у Вас что-раздвоение личности?? Кто еще живет в вашей голове?Или амнезия,что через пост забываете что написали..Пожалуй пора пришла рассказать есть ли у вас медицинская турецкая страховка и покрывает ли она ваш случай??Ветка вроде о недвижимости,но вы умудрились все перевести в медицинскую площадь и к обсуждению ваших тяжелых диагнозов,потому что решили,что никто здесь не должен выражать свое мнение-отличное от вашего.вы ведь у нас здесь самый "умный и неповторимый" а главное-ужасно занятый..
Не переживайте так: за теорією вірогідності є 0,0000000000001 шанс зустріти випадкову людину, з якою простояв в аеропорту майже годину в дуже великій черзі реєстрації на рейс. І - як тільки зустріну - обов"язково передам ваші хвилювання про те, що хтось десь не там - як вам марилося - і не ту - як би ви бажали - і не в тому місті, в якому вас не буде найближчі 75 років - купив квартиру... Ну помилилися люди. Я передам. Як зустріну... І тоді всі ваші життєві проблеми буде вирішено.
Досить відома рієлторська агенція Blick Rothenberg, заснована ще в 1945 році, регулярно аналізує чинники, які впливають на ринок нерухомості та попит на неї. Цього разу вони проаналізували, як може змінитися попит з боку БАГАТИХ інвесторів, які почали - ніби-то - масово залишати Велику Британію. Там така історія: Багаті іноземці заявили, що залишили Велику Британію, тому що режим "non-dom", який дозволяє їм уникати сплати податку на доходи, отримані за межами країни, буде скасовано.