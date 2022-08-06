Додано: Пон 24 чер, 2024 19:48

akurt написав: Не нужно путать бахвальство с тем, что многие люди - а я в том числе - имеют возможность щедро делиться своим личным положительным опытом. Удачными инвестициями. Хорошими профитами.

Знаете, прогнозировать курс Биткоина по состоянию на 31 декабря года 3674 это легко.

А вот дать дельный совет - это трудно.



У меня сегодня с самого утра все «сросталось», все срослось и очень удачно. Удачно прошли очень непростые банковские операции с разными банками мира.

Вот прямо сейчас надо откорректировать заявку одной интересной дамы. Дочке ее я все оформил вчера, а маме сегодня - почти на коленках (занят был, но она все названивала и очень просила), сделал лишь бы «забомбить место», сейчас надо все откорректировать и взять рандеву на прием. Дама интересная: живет в Анталии уже много лет с дочкой без мужа. Муж также много лет живет в США и финансирует жену и дочку оттуда.

Попробуйте что то поменять в своем отношении к действительности и людям, а то у вас все грязное, все плохое, все поломалось, ничего не работает, нет нигде ничего и вообще все везде не так…

Кокос и тот не растает…

Попробуйте. Верю: получится. Не нужно путать бахвальство с тем, что многие люди - а я в том числе - имеют возможность щедро делиться своим личным положительным опытом. Удачными инвестициями. Хорошими профитами.Знаете, прогнозировать курс Биткоина по состоянию на 31 декабря года 3674 это легко.А вот дать дельный совет - это трудно.У меня сегодня с самого утра все «сросталось», все срослось и очень удачно. Удачно прошли очень непростые банковские операции с разными банками мира.Вот прямо сейчас надо откорректировать заявку одной интересной дамы. Дочке ее я все оформил вчера, а маме сегодня - почти на коленках (занят был, но она все названивала и очень просила), сделал лишь бы «забомбить место», сейчас надо все откорректировать и взять рандеву на прием. Дама интересная: живет в Анталии уже много лет с дочкой без мужа. Муж также много лет живет в США и финансирует жену и дочку оттуда.Попробуйте что то поменять в своем отношении к действительности и людям, а то у вас все грязное, все плохое, все поломалось, ничего не работает, нет нигде ничего и вообще все везде не так…Кокос и тот не растает…Попробуйте. Верю: получится.

Аккурт,вы даже в этом посте,столько нагородили всего...Кто кого спонсирует,финансирует,кто с кем спит,кого как растит...Это сплетни...андестенд??Зачем этот мусор весь здесь??Зачем вы постоянно себя нахваливаете-я вот этого понять не могу??Вы думаете вам завидуют??Или вы думаете я вам завидую и вы такой весь многозначимый..Ну давайте,ваяйте сколько раз вы покушали,пописяли...что там еще о себе расскажете??А сосед ваш в это время сколько раз в туалет сходил???Не знаете...А-я-яй...Это ваша недоработка.Я вам зачастую ставлю плюсы,когда вы пишите дельные вещи по недвиге-полезную инфу,не смотря на то,что вы человек весьма странный...Но я всегда за правду и у меня личное-никогда не выходит за ее пределы...Вот написали по теме-получи плюс.Написали мурню-получи в бубенГоворите крипту легко прогнозировать??А почему же 95% в ней тогда теряют??И почему вы лазите по стройкам,где злой турецкий собакен яйцен клац-клац...а не зарабатываете на крипте??Сказочник вы наш...Вы сами подняли тему 2021года,хотя с вами начал общаться после долгого перерыва чисто по теме,но как оказалось вы еще и злопамятный,вас обижали тогда здесь,заиньку...и до сих пор зудит и болит.Но у вас никак не хватило ума понять за что и вы продолжаете в том же духе.. потому что по другому-не можете,я это уже понял..