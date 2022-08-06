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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:10

akurt А Давно вы Сибаса сюда не постили и жужлень(всякую) турецкую,в виде вина.Хуже Турецкого вина-может быть только Греческое :lol: Покажите нам,"бедным-убогим и голодным" шик и понты райской жизни.Чтоб у самого Флая слюни потекли! Лира 33,шо там продукты-взракетили?Турки лазят по смитныках,чи шикують с Флаевскими панянками,пока Флай прячется по подвалам от ТЦК и доедает предпоследнюю банку огірок
osafly
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