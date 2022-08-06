|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2024 21:10
akurt А Давно вы Сибаса сюда не постили и жужлень(всякую) турецкую,в виде вина.Хуже Турецкого вина-может быть только Греческое Покажите нам,"бедным-убогим и голодным" шик и понты райской жизни.Чтоб у самого Флая слюни потекли! Лира 33,шо там продукты-взракетили?Турки лазят по смитныках,чи шикують с Флаевскими панянками,пока Флай прячется по подвалам от ТЦК и доедает предпоследнюю банку огірок
Додано: Чет 27 чер, 2024 23:29
Голодаете?Слабо заработать на питание?При таких-то уникальных способностях:угадывать на перроне жд вокзала в Жмеринке курс Биткоина по состоянию на 31.12.2444 года. Потом - "Автостопом" - из Жмеринки в Вапнярку - там в хате бабушки ставить диагнозы пациентам, которые находятся на расстоянии в 7000 км как минимум.Это отличная - как сказано в знаменитом сериале "Отбросы" ("Misfits")-"способность".Но видимомало оплачиваемая.
Бывает..
|