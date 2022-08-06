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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:10

akurt А Давно вы Сибаса сюда не постили и жужлень(всякую) турецкую,в виде вина.Хуже Турецкого вина-может быть только Греческое :lol: Покажите нам,"бедным-убогим и голодным" шик и понты райской жизни.Чтоб у самого Флая слюни потекли! Лира 33,шо там продукты-взракетили?Турки лазят по смитныках,чи шикують с Флаевскими панянками,пока Флай прячется по подвалам от ТЦК и доедает предпоследнюю банку огірок
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 23:29

Голодаете?Слабо заработать на питание?При таких-то уникальных способностях:угадывать на перроне жд вокзала в Жмеринке курс Биткоина по состоянию на 31.12.2444 года. Потом - "Автостопом" - из Жмеринки в Вапнярку - там в хате бабушки ставить диагнозы пациентам, которые находятся на расстоянии в 7000 км как минимум.Это отличная - как сказано в знаменитом сериале "Отбросы" ("Misfits")-"способность".Но видимомало оплачиваемая.
Бывает..
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Да,представьте..сижу за свои макбуком в кондиционированном помещении,куда приехал на Range Rover заправленный бритиш петролиум,анализирую графики,в рубашке с белым воротником...Кнапка Buy кнопка Sell-Всему свое время.Все по честному,не надо никого наепывать,в отличии....В то время,как один "старинный" .....гоняет на осле по ипеням провинции Анталия и лазит по пыльным стройкам,где злой собакен за яйцен клац клац и потом секас насяльника-осень-осень быстрый,шана-мана.Злой охранника биль и гоняль,Аккурта заработать хотель...Сибаса кушать.А сибаса последнее время пропала с экранов,как и жулень Турецкого разлива(вино) Не хватает.Все ушло на поддержание понтов :mrgreen:
osafly
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  #<1 ... 915916917918
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