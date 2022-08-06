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Додано: Чет 27 чер, 2024 21:10
akurt А Давно вы Сибаса сюда не постили и жужлень(всякую) турецкую,в виде вина.Хуже Турецкого вина-может быть только Греческое Покажите нам,"бедным-убогим и голодным" шик и понты райской жизни.Чтоб у самого Флая слюни потекли! Лира 33,шо там продукты-взракетили?Турки лазят по смитныках,чи шикують с Флаевскими панянками,пока Флай прячется по подвалам от ТЦК и доедает предпоследнюю банку огірок
Додано: Чет 27 чер, 2024 23:29
Голодаете?Слабо заработать на питание?При таких-то уникальных способностях:угадывать на перроне жд вокзала в Жмеринке курс Биткоина по состоянию на 31.12.2444 года. Потом - "Автостопом" - из Жмеринки в Вапнярку - там в хате бабушки ставить диагнозы пациентам, которые находятся на расстоянии в 7000 км как минимум.Это отличная - как сказано в знаменитом сериале "Отбросы" ("Misfits")-"способность".Но видимомало оплачиваемая.
Бывает..
Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:59
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Да,представьте..сижу за свои макбуком в кондиционированном помещении,куда приехал на Range Rover заправленный бритиш петролиум,анализирую графики,в рубашке с белым воротником...Кнапка Buy кнопка Sell-Всему свое время.Все по честному,не надо никого наепывать,в отличии....В то время,как один "старинный" .....гоняет на осле по ипеням провинции Анталия и лазит по пыльным стройкам,где злой собакен за яйцен клац клац и потом секас насяльника-осень-осень быстрый,шана-мана.Злой охранника биль и гоняль,Аккурта заработать хотель...Сибаса кушать.А сибаса последнее время пропала с экранов,как и жулень Турецкого разлива(вино) Не хватает.Все ушло на поддержание понтов
Додано: Суб 29 чер, 2024 02:26
Да,согласен, когда куришь плохие сигареты, сделанные в гаражах из тырсы, то привидится не толькоRoll-Royse.Мне примерно обэтом рассказывал один наркоман: не помню точно,что он там курил или нюхал,но сказал,что вдругстановишься невероятноумным. Причем сразуи непонимаешь вчем именно умный:в химии,физике,недвижимости за границейилив криптовалюте.
У того тоже не было успехов нив криптовалюте, нивнедвижимости.тоже сильнохотел кушатьнедоступную поценедлянегорыбу.Но ему повезло:в отличие от некоторых был женат ижена еговывезла вГерманию.Там и живетуже лет15…
А был простым наркоманом:курнеткакой-то гадости и кажется ему, что ездит в невероятно красивом небенаRangeRover.С кондиционером.
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