RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 13:04

Цікава статистика про інвестиції

Як відомо, люди, які розбираються в інвестиціях та реально інвестують, не сплять, думають, та діють.
Цікаво, що НЕ пишуть пустопорожні дурниці на фінансових форумах.
Оприлюднено дані про інвестиції іноземців не тільки в нерухомість у вигляді квартир, а й в земельні ділянки в Туреччині , де akurt мешкає з серпня 2017 року.
Цікава статистика.

1. За останні 65 місяців 207 870 будинків/квартир і робочих місць і 20 263 852 квадратних метри землі потрапили до рук іноземців.

В перерахунку на наш звичні "сотки" це 202 638 соток землі.
Цікавий факт було оприлюднено раніше - наприкінці 2023 року - про зміст цих "соток землі" - в основному це виноградники та пасовиська.

2. За 5 місяців 2024 року (!) іноземцям було продано 777 тисяч 954 квадратних метри землі та 10 498 резиденцій і магазинів.

3. За останні 5 років іноземцям продали землю розміром в 2730 футбольних полів.

Хто ж самий хитрий інвестор в землю?
Тут дослідники звертають увагу, що за останні 5 років ізраїльські громадяни придбали у країни 1 млн 055 тис. 215 квадратних метрів землі та 1805 житлових і робочих місць. Іншими словами, 1 з кожних 19 квадратних метрів проданої землі був куплений ізраїльтянами.

За оприлюдненими дослідженнями, найбільше землі за останні 5 років придбали жителі Йорда́нського Хашимітського Королівства – 2 мільйони 481 тисяча 240 квадратних метрів, за ними йдуть громадяни Саудівської Аравії, Катару, Палестини та Єгипту.
Джерело даних: https://www.sozcu.com.tr/

P.S. Особисто я не чув за останні 6 років, щоби земельні ділянки купували громадяни України.
Виключенням може бути 2022 рік - коли викупили суттєві за розмірами земельні ділянки наші хлопці з Дніпра - під житлове багатоквартирне будівництво.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9798
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3629 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 915916917918
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Ltava і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1001, 1002, 1003
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10028 6293302
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 12:22
Ірина_
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2484, 2485, 2486
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24850 16617972
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 06:30
rjkz
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 381513
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (866)
29.06.2024 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.