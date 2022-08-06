Як відомо, люди, які розбираються в інвестиціях та реально інвестують, не сплять, думають, та діють.
Цікаво, що НЕ пишуть пустопорожні дурниці на фінансових форумах.
Оприлюднено дані про інвестиції іноземців не тільки в нерухомість у вигляді квартир, а й в земельні ділянки в Туреччині , де akurt мешкає з серпня 2017 року.
Цікава статистика.
1. За останні 65 місяців 207 870 будинків/квартир і робочих місць і 20 263 852 квадратних метри землі потрапили до рук іноземців.
В перерахунку на наш звичні "сотки" це 202 638 соток землі.
Цікавий факт було оприлюднено раніше - наприкінці 2023 року - про зміст цих "соток землі" - в основному це виноградники та пасовиська.
2. За 5 місяців 2024 року (!) іноземцям було продано 777 тисяч 954 квадратних метри землі та 10 498 резиденцій і магазинів.
3. За останні 5 років іноземцям продали землю розміром в 2730 футбольних полів.
Хто ж самий хитрий інвестор в землю?
Тут дослідники звертають увагу, що за останні 5 років ізраїльські громадяни придбали у країни 1 млн 055 тис. 215 квадратних метрів землі та 1805 житлових і робочих місць. Іншими словами, 1 з кожних 19 квадратних метрів проданої землі був куплений ізраїльтянами.
За оприлюдненими дослідженнями, найбільше землі за останні 5 років придбали жителі Йорда́нського Хашимітського Королівства – 2 мільйони 481 тисяча 240 квадратних метрів, за ними йдуть громадяни Саудівської Аравії, Катару, Палестини та Єгипту.
Джерело даних:
P.S. Особисто я не чув за останні 6 років, щоби земельні ділянки купували громадяни України.
Виключенням може бути 2022 рік - коли викупили суттєві за розмірами земельні ділянки наші хлопці з Дніпра - під житлове багатоквартирне будівництво.