RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 15:29

Яку рибу можна впіймати в каламутній воді?
(довідник інвестора в нерухомість)

Ось так воно буває: сьогодні ти займаєш одну з найвищих посад в державі, а на завтра з"ясувалося, що в Туреччині в тебе нерухомість, на яку ти ніяк НЕ зміг заробити за все життя.
Це тут.
https://2base.com/en/property/turkey/al ... ch-kestel/
В мене враження, що людина трохи НЕ в те місто вкладалася.
Щось там пороблено. Причому саме там...

Ось я якось не люблю Аланію. Ще років 7 тому мені корінні мешканці Анталії сказали, що то "село неасфальтоване" і туди не варто інвестувати.
Ну село не село, а місцева влада включила там колись "зелене світло" забудовникам і ті набудували стільки такого, що вже нагадує джунглі.
Неприємностей місту додало засилля прибульців з хабаровска, воронєжа та уренгоя.

Але все змінилося майже миттєво: Туреччина активно позбулася громадян тієї дивної колись братської держави - і вони масово тікають з Туреччини - і з Аланії в тому числі - масово продають квартири. Тим більше - я думаю половину квартир - там було скуплено під оренду.
А оренда зараз придушена суттєво (З 01.01.24 - Новий Закон щодо короткострокової оренди).

МОЖЛИВО САМЕ ЧАС ІНВЕСТУВАТИ.
Я переговорив з цікавою українською людиною, яка переїхала десь 3 чи 4 роки з Дубая та саме в Аланії організувала цілий бізнес здачі квартир в оренду та перепродажу квартир.
Скажу відверто, що нічого особливого в царині ПЕРЕПРОДАЖУ він не заробив, а вдалою була тільки ПЕРША купівля/продаж: купив в 2017 за 38 000 доларів - продав в 2021 за 65 000 доларів.
Але далі справи йшли "не дуже" і ледве ледве получалося виходити "на нуль".
На сьогодні має два незавершених об"єкта з яких не знає, як витягнути гроші...

Прибуток давала тільки здача в оренду як свого так і чужого - за посередницький відсоток.

Тим цікавіше його бачення ситуації з купівлею нерухомості САМЕ зараз.

Ось конкретні приклади - Аланія - все свіженьке і все реалізоване...
Головна теза його така: АБИ Я МАВ ЗАРАЗ ГРОШІ - ТО СКУПОВУВАВ БИ ТЕ, ЩО МАСОВО ЗБУВАЮТЬ РОСІЯНЦІ.
І навів такі приклади:
- 500 м від Середземного моря, мікрорайон Авсалар, новий ЖК, гарна інфраструктура - повністю умебльована квартира 1+1 - продана за 53 000 доларів.
- мікрорайон Махмутлар - 500 м до моря - повністю нафарширована квартира 1+1 - 64 000 доларів.
- "прострілюють" варіанти навіть - скажімо - і за 45 000...
- квартира в центрі - 2+1 - продана за 92 000 доларів... Цікаво: купила дівчина.

В той вже час НЕ варто дивуватися солодким цінам: при купівлі такої нерухомості та тим більше в "закритих" для поселення іноземців мікрорайонах картку ВНП в Туреччині згідно з діючими законами отримати іноземцю неможливо.
Таку нерухомість можна використовувати виключно для того, щоби нею скористатися за "Безвізовим режимом": 90 днів в кожні 180 днів. Теж нормальний варіант.
Саме за ним живе один мій приятель: 3 місяці у Франції, 3 місяці - в Туреччині.

Наступний звіт Інституту статистики Туреччини про інвестції іноземців в нерухомість буде оприлюднено через тиждень.
Подивимося, чи вже закінчилася "ямка" в синусоїді цін...
Думаю, що ні. Сьогодні вперше за останні 7 років побачив оголошення про продаж квартири в одному із самих дорогих ЖК самого дорого мікрорайону Анталії - ніколи за останні 7 років там на балконі не можна було зустріти оголошення "ПРОДАМ".
Цікаво: яка ціна - там повинно бути дорого... Зараз пориюся... цікаво ж...
Знайшов: 3+1 за 17 950 000 лір або приблизно 560 000 доларів.
Цікаво, що це досить далеко до Середземного моря. Але там ніші цінності...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9818
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3636 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 915916917918
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2484, 2485, 2486
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24855 16622544
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2024 14:29
flysoulfly
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1001, 1002, 1003
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10029 6296511
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2024 10:47
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 381811
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4087)
06.07.2024 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.