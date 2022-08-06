Додано: Суб 06 лип, 2024 15:29

(довідник інвестора в нерухомість)Ось так воно буває: сьогодні ти займаєш одну з найвищих посад в державі, а на завтра з"ясувалося, що в Туреччині в тебе нерухомість, на яку ти ніяк НЕ зміг заробити за все життя.Це тут.В мене враження, що людина трохи НЕ в те місто вкладалася.Щось там пороблено. Причому саме там...Ось я якось не люблю Аланію. Ще років 7 тому мені корінні мешканці Анталії сказали, що то "село неасфальтоване" і туди не варто інвестувати.Ну село не село, а місцева влада включила там колись "зелене світло" забудовникам і ті набудували стільки такого, що вже нагадує джунглі.Неприємностей місту додало засилля прибульців з хабаровска, воронєжа та уренгоя.Але все змінилося майже миттєво: Туреччина активно позбулася громадян тієї дивної колись братської держави - і вони масово тікають з Туреччини - і з Аланії в тому числі -Тим більше - я думаю половину квартир - там було скуплено під оренду.А оренда зараз придушена суттєво (З 01.01.24 - Новий Закон щодо короткострокової оренди).МОЖЛИВО САМЕ ЧАС ІНВЕСТУВАТИ.Я переговорив з цікавою українською людиною, яка переїхала десь 3 чи 4 роки з Дубая та саме в Аланії організувала цілий бізнес здачі квартир в оренду та перепродажу квартир.Скажу відверто, що нічого особливого в царині ПЕРЕПРОДАЖУ він не заробив, а вдалою була тільки ПЕРША купівля/продаж: купив в 2017 за 38 000 доларів - продав в 2021 за 65 000 доларів.Але далі справи йшли "не дуже" і ледве ледве получалося виходити "на нуль".На сьогодні має два незавершених об"єкта з яких не знає, як витягнути гроші...Прибуток давала тільки здача в оренду як свого так і чужого - за посередницький відсоток.Тим цікавіше його бачення ситуації з купівлею нерухомості САМЕ зараз.Ось конкретні приклади - Аланія - все свіженьке і все реалізоване...Головна теза його така: АБИ Я МАВ ЗАРАЗ ГРОШІ - ТО СКУПОВУВАВ БИ ТЕ, ЩО МАСОВО ЗБУВАЮТЬ РОСІЯНЦІ.І навів такі приклади:- 500 м від Середземного моря, мікрорайон Авсалар, новий ЖК, гарна інфраструктура - повністю умебльована квартира 1+1 - продана за 53 000 доларів.- мікрорайон Махмутлар - 500 м до моря - повністю нафарширована квартира 1+1 - 64 000 доларів.- "прострілюють" варіанти навіть - скажімо - і за 45 000...- квартира в центрі - 2+1 - продана за 92 000 доларів... Цікаво: купила дівчина.В той вже час НЕ варто дивуватися солодким цінам: при купівлі такої нерухомості та тим більше в "закритих" для поселення іноземців мікрорайонах картку ВНП в Туреччині згідно з діючими законами отримати іноземцю неможливо.Таку нерухомість можна використовувати виключно для того, щоби нею скористатися за "Безвізовим режимом": 90 днів в кожні 180 днів. Теж нормальний варіант.Саме за ним живе один мій приятель: 3 місяці у Франції, 3 місяці - в Туреччині.Наступний звіт Інституту статистики Туреччини про інвестції іноземців в нерухомість буде оприлюднено через тиждень.Подивимося, чи вже закінчилася "ямка" в синусоїді цін...Думаю, що ні. Сьогодні вперше за останні 7 років побачив оголошення про продаж квартири в одному із самих дорогих ЖК самого дорого мікрорайону Анталії - ніколи за останні 7 років там на балконі не можна було зустріти оголошення "ПРОДАМ".Цікаво: яка ціна - там повинно бути дорого... Зараз пориюся... цікаво ж...Знайшов: 3+1 за 17 950 000 лір або приблизно 560 000 доларів.Цікаво, що це досить далеко до Середземного моря. Але там ніші цінності...