Додано: Суб 06 лип, 2024 15:29

Яку рибу можна впіймати в каламутній воді?

(довідник інвестора в нерухомість)

Туреччина активно позбулася громадян тієї дивної колись братської держави - і вони масово тікають з Туреччини - і з Аланії в тому числі - масово продають квартири. Тим більше - я думаю половину квартир - там було скуплено під оренду.

А оренда зараз придушена суттєво (З 01.01.24 - Новий Закон щодо короткострокової оренди).



МОЖЛИВО САМЕ ЧАС ІНВЕСТУВАТИ.

Я переговорив з цікавою українською людиною, яка переїхала десь 3 чи 4 роки з Дубая та саме в Аланії організувала цілий бізнес здачі квартир в оренду та перепродажу квартир.

Скажу відверто, що нічого особливого в царині ПЕРЕПРОДАЖУ він не заробив, а вдалою була тільки ПЕРША купівля/продаж: купив в 2017 за 38 000 доларів - продав в 2021 за 65 000 доларів.

Але далі справи йшли "не дуже" і ледве ледве получалося виходити "на нуль".

На сьогодні має два незавершених об"єкта з яких не знає, як витягнути гроші...



Прибуток давала тільки здача в оренду як свого так і чужого - за посередницький відсоток.



Тим цікавіше його бачення ситуації з купівлею нерухомості САМЕ зараз.



Ось конкретні приклади - Аланія - все свіженьке і все реалізоване...

Головна теза його така: АБИ Я МАВ ЗАРАЗ ГРОШІ - ТО СКУПОВУВАВ БИ ТЕ, ЩО МАСОВО ЗБУВАЮТЬ РОСІЯНЦІ.

І навів такі приклади:

- 500 м від Середземного моря, мікрорайон Авсалар, новий ЖК, гарна інфраструктура - повністю умебльована квартира 1+1 - продана за 53 000 доларів.

- мікрорайон Махмутлар - 500 м до моря - повністю нафарширована квартира 1+1 - 64 000 доларів.

- "прострілюють" варіанти навіть - скажімо - і за 45 000...

- квартира в центрі - 2+1 - продана за 92 000 доларів... Цікаво: купила дівчина.



В той вже час НЕ варто дивуватися солодким цінам: при купівлі такої нерухомості та тим більше в "закритих" для поселення іноземців мікрорайонах картку ВНП в Туреччині згідно з діючими законами отримати іноземцю неможливо.

Таку нерухомість можна використовувати виключно для того, щоби нею скористатися за "Безвізовим режимом": 90 днів в кожні 180 днів. Теж нормальний варіант.



Наступний звіт Інституту статистики Туреччини про інвестції іноземців в нерухомість буде оприлюднено через тиждень.

Подивимося, чи вже закінчилася "ямка" в синусоїді цін...