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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 15:29

Яку рибу можна впіймати в каламутній воді?
(довідник інвестора в нерухомість)
Туреччина активно позбулася громадян тієї дивної колись братської держави - і вони масово тікають з Туреччини - і з Аланії в тому числі - масово продають квартири. Тим більше - я думаю половину квартир - там було скуплено під оренду.
А оренда зараз придушена суттєво (З 01.01.24 - Новий Закон щодо короткострокової оренди).

МОЖЛИВО САМЕ ЧАС ІНВЕСТУВАТИ.
Я переговорив з цікавою українською людиною, яка переїхала десь 3 чи 4 роки з Дубая та саме в Аланії організувала цілий бізнес здачі квартир в оренду та перепродажу квартир.
Скажу відверто, що нічого особливого в царині ПЕРЕПРОДАЖУ він не заробив, а вдалою була тільки ПЕРША купівля/продаж: купив в 2017 за 38 000 доларів - продав в 2021 за 65 000 доларів.
Але далі справи йшли "не дуже" і ледве ледве получалося виходити "на нуль".
На сьогодні має два незавершених об"єкта з яких не знає, як витягнути гроші...

Прибуток давала тільки здача в оренду як свого так і чужого - за посередницький відсоток.

Тим цікавіше його бачення ситуації з купівлею нерухомості САМЕ зараз.

Ось конкретні приклади - Аланія - все свіженьке і все реалізоване...
Головна теза його така: АБИ Я МАВ ЗАРАЗ ГРОШІ - ТО СКУПОВУВАВ БИ ТЕ, ЩО МАСОВО ЗБУВАЮТЬ РОСІЯНЦІ.
І навів такі приклади:
- 500 м від Середземного моря, мікрорайон Авсалар, новий ЖК, гарна інфраструктура - повністю умебльована квартира 1+1 - продана за 53 000 доларів.
- мікрорайон Махмутлар - 500 м до моря - повністю нафарширована квартира 1+1 - 64 000 доларів.
- "прострілюють" варіанти навіть - скажімо - і за 45 000...
- квартира в центрі - 2+1 - продана за 92 000 доларів... Цікаво: купила дівчина.

В той вже час НЕ варто дивуватися солодким цінам: при купівлі такої нерухомості та тим більше в "закритих" для поселення іноземців мікрорайонах картку ВНП в Туреччині згідно з діючими законами отримати іноземцю неможливо.
Таку нерухомість можна використовувати виключно для того, щоби нею скористатися за "Безвізовим режимом": 90 днів в кожні 180 днів. Теж нормальний варіант.

Наступний звіт Інституту статистики Туреччини про інвестції іноземців в нерухомість буде оприлюднено через тиждень.
Подивимося, чи вже закінчилася "ямка" в синусоїді цін...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 09:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ех - було ж за 100 тисяч мінімум а вже за 50
Час купляти) правда турки вилетіли з євро тож будуть катаклізми)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:13

Так, ситуація цікава - Уряд поступово досягнув того, що хотів: зниження цін на нерухомість.
В Анталії є пропозиції у віддалених спальних районах десь вже за 2+1 по 60 000 доларів.

З 1 липня підвищено зарплатню держслужбовців, мінімалку та пенсії.
Наприклад мінімалка у держслужбовця - а це може бути і простий чиновник митниці в Анталії - 34 500 лір на руки (чистими). А це 1000 доларів. Професор університету - мінімум чистими на руки 86 000 лір або приблизно 3 000 доларів.
Ціна квартири може бути станом на цей день 3 450 000 лір - або 3450000/34500=100 зарплат або заробіток за 100/12=8 років.

Але не все так просто:
- цифри вище озвучені мною для так званих "закритих для поселення іноземців" мікрорайонах - тобто картку ВНП за фактом оренди НЕ отримаєш. Купи і користуйся тільки за безвізовим режимом. Як дачу. В принципі непоганий варіант: дача на Середземному морі за 54 000 доларів.
- при купівлі нерухомості, яка за незалежною оцінкою вартує менше 200 000 доларів - картку ВНП не отримаєш.

Получається так, що:
- "Кто не успел - тот опоздал!" - тобто, якщо нерухомість проінвестована до 2022 року в "закритих районах", а до жовтня 2023 року - у відкритих, то НЕМАЄ проблем з карткою ВНП навіть у закритому для поселення іноземців (а це самі солодкі) мікрорайонах.
- "Кто не успел - тот опоздал!" - з квітня 2024 року Міграційна служба Туреччини видає картки ВНП при оренді квартири у "відкритому" районі тільки на 6 місяців (раніше давали на 2 роки з правом продовження).
- Хто інвестував в нерухомість в 2010-2021 роках - реально "на коні": нерухомість має пристойну ціну, проблем з ВНП немає, зараз іде процес перереєстрації авто української реєстрації, завезених БЕЗ розмитнення (!) ще в 2021/2022/2023 роках - з правом перебування до Нового 2024/2025 року.

Висновки:
- Уряд Туреччини стоїть на боці своїх громадян: добилися зниження цін на нерухомість.
На оренду поки не получається: з 1 липня відмінили заборону на підвищення орендодавцями орендної плати тільки на 25% (що призводило до суттєвих конфліктів та сотні тисяч судових справ).
Зараз орендодавці на законних підставах можуть підвищити орендну плату відразу на 65 (!) відсотків.
Така Постанова Уряду.
- Туреччина зараз відкрита для БАГАТИХ людей.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 08:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вісті з полів по Польщі:
1. Нової кредитної програми від держави в цьому році не буде.
2. Продажі у забудовників стоять.
3. Деякі забудовники викинули на продаж цілі будинки з готовими квартирами (але дивіться пункт 2).
4. Оренда падає - виїзжають багато українців.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 11:27

  BIGor написав:Вісті з полів по Польщі:
1. Нової кредитної програми від держави в цьому році не буде.
2. Продажі у забудовників стоять.
3. Деякі забудовники викинули на продаж цілі будинки з готовими квартирами (але дивіться пункт 2).
4. Оренда падає - виїзжають багато українців.

А що з цінами? Поки що якогось обвалу не спостерігається.
https://gazetakrakowska.pl/kosmiczne-ce ... 1-18662789
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 11:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вісті з полів по Польщі:
1. Нової кредитної програми від держави в цьому році не буде.
2. Продажі у забудовників стоять.
3. Деякі забудовники викинули на продаж цілі будинки з готовими квартирами (але дивіться пункт 2).
4. Оренда падає - виїзжають багато українців.

А що з цінами? Поки що якогось обвалу не спостерігається.
https://gazetakrakowska.pl/kosmiczne-ce ... 1-18662789

Ціни стоять як вкопані. Один забудовник скинув мені з 20 до 18 за метр, але це вище моїх можливостей. В нього продажі бачу стоять, навіть вивільнилось пару зарезервованих квартир.
BIGor
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  #<1 ... 915916917918
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