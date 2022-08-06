Додано: Нед 07 лип, 2024 23:13

Так, ситуація цікава - Уряд поступово досягнув того, що хотів: зниження цін на нерухомість.

В Анталії є пропозиції у віддалених спальних районах десь вже за 2+1 по 60 000 доларів.



З 1 липня підвищено зарплатню держслужбовців, мінімалку та пенсії.

Наприклад мінімалка у держслужбовця - а це може бути і простий чиновник митниці в Анталії - 34 500 лір на руки (чистими). А це 1000 доларів. Професор університету - мінімум чистими на руки 86 000 лір або приблизно 3 000 доларів.

Ціна квартири може бути станом на цей день 3 450 000 лір - або 3450000/34500=100 зарплат або заробіток за 100/12=8 років.



Але не все так просто:

- цифри вище озвучені мною для так званих "закритих для поселення іноземців" мікрорайонах - тобто картку ВНП за фактом оренди НЕ отримаєш. Купи і користуйся тільки за безвізовим режимом. Як дачу. В принципі непоганий варіант: дача на Середземному морі за 54 000 доларів.

- при купівлі нерухомості, яка за незалежною оцінкою вартує менше 200 000 доларів - картку ВНП не отримаєш.



Получається так, що:

- "Кто не успел - тот опоздал!" - тобто, якщо нерухомість проінвестована до 2022 року в "закритих районах", а до жовтня 2023 року - у відкритих, то НЕМАЄ проблем з карткою ВНП навіть у закритому для поселення іноземців (а це самі солодкі) мікрорайонах.

- "Кто не успел - тот опоздал!" - з квітня 2024 року Міграційна служба Туреччини видає картки ВНП при оренді квартири у "відкритому" районі тільки на 6 місяців (раніше давали на 2 роки з правом продовження).

- Хто інвестував в нерухомість в 2010-2021 роках - реально "на коні": нерухомість має пристойну ціну, проблем з ВНП немає, зараз іде процес перереєстрації авто української реєстрації, завезених БЕЗ розмитнення (!) ще в 2021/2022/2023 роках - з правом перебування до Нового 2024/2025 року.



Висновки:

- Уряд Туреччини стоїть на боці своїх громадян: добилися зниження цін на нерухомість.

На оренду поки не получається: з 1 липня відмінили заборону на підвищення орендодавцями орендної плати тільки на 25% (що призводило до суттєвих конфліктів та сотні тисяч судових справ).

Зараз орендодавці на законних підставах можуть підвищити орендну плату відразу на 65 (!) відсотків.

Така Постанова Уряду.

- Туреччина зараз відкрита для БАГАТИХ людей.