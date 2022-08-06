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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 916917918919
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:55

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:У мене в комплексі підмели все, що було до 14 (це квартир 5-6), тепер потихеньку зникає все, що до 15. Але це на тлі відсутності пропозицій в конкретно взятому районі. Забудовники відверто вичікують.

Є певні чинники як для руху вгору, та і для зниження цін. Цікаво буде поспостерігати за ринком. Хоч я скоріше поставив би на плато зі зростанням після зниження відсоткових ставок/прийняття нової урядової програми. Будівництво дешевшати точно не буде.

Ага, тільки поляки валять хто куди. Іспанія вже польська. А от інший приклад
за квартиру в Варшаві жінка купила три апартаменти на Криті.
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/31-l ... ga/43s9wvv
31-letnia Maria Kusińska sprzedała mieszkanie w Warszawie i kupiła trzy apartamenty na Krecie. Dziś wynajmuje je turystom i stara się zarażać ich swoją miłością do tej wyspy.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 21:25

BIGor
Цікава стаття. І вона висвітлює дуже головну річ: Польща - країна ЄС.
Поляки не займалися дурнею та розкраданням власної держави останні 33 роки, а будували - починаючи дуже важко - і свою країну, і будували відносини економічні та політичні, рухаючись вперед.
Тому там головне: громадянин будь-якої країни ЄС відчуває себе не чужинцем в будь-якій країні ЄС - це значно все спрощує (цитати):
- На щастя, завдяки допомозі друзів з Криту я змогла працювати в грецькій туристичній агенції гідом.
- Я мала купити одну квартиру, а в підсумку купила три. Мені вдалося здійснити свою мрію до цінового буму, коли будинок у сільській місцевості, який потребував ремонту, можна було купити за 10 000 або 15 000 євро. Зараз ціни вищі в три рази.
- Ведення будь-якого бізнесу в Середземному морі вчить скромності та терпінню.
- Критяни привітні, і вже 12 років я на кожному кроці відчуваю, що вони віддали мені шматочок свого острова. Я не відчуваю себе чужинцем, ніхто ніколи не дав мені відчуття, що я іноземець, після тижня знайомства всі ставилися до мене як до члена сім’ї, запрошували на каву чи вечерю.
akurt
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  #<1 ... 916917918919
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