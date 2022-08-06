Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:У мене в комплексі підмели все, що було до 14 (це квартир 5-6), тепер потихеньку зникає все, що до 15. Але це на тлі відсутності пропозицій в конкретно взятому районі. Забудовники відверто вичікують.
Є певні чинники як для руху вгору, та і для зниження цін. Цікаво буде поспостерігати за ринком. Хоч я скоріше поставив би на плато зі зростанням після зниження відсоткових ставок/прийняття нової урядової програми. Будівництво дешевшати точно не буде.
BIGor Цікава стаття. І вона висвітлює дуже головну річ: Польща - країна ЄС. Поляки не займалися дурнею та розкраданням власної держави останні 33 роки, а будували - починаючи дуже важко - і свою країну, і будували відносини економічні та політичні, рухаючись вперед. Тому там головне: громадянин будь-якої країни ЄС відчуває себе не чужинцем в будь-якій країні ЄС - це значно все спрощує (цитати): - На щастя, завдяки допомозі друзів з Криту я змогла працювати в грецькій туристичній агенції гідом. - Я мала купити одну квартиру, а в підсумку купила три. Мені вдалося здійснити свою мрію до цінового буму, коли будинок у сільській місцевості, який потребував ремонту, можна було купити за 10 000 або 15 000 євро. Зараз ціни вищі в три рази. - Ведення будь-якого бізнесу в Середземному морі вчить скромності та терпінню. - Критяни привітні, і вже 12 років я на кожному кроці відчуваю, що вони віддали мені шматочок свого острова. Я не відчуваю себе чужинцем, ніхто ніколи не дав мені відчуття, що я іноземець, після тижня знайомства всі ставилися до мене як до члена сім’ї, запрошували на каву чи вечерю.
31-letnia Maria Kusińska sprzedała mieszkanie w Warszawie i kupiła trzy apartamenty na Krecie. Dziś wynajmuje je turystom i stara się zarażać ich swoją miłością do tej wyspy.
Переважна більшість людей емігрують туди, де є можливість заробляти. Але не всім підійде орендний бізнес біля моря. А щодо "традиційної" праці, то що Греція, що Іспанія зі своїми офіційними 12% безробітних не здаються привабливими напрямками. У мене в команді якось була дівчина з Греції, зараз хлопчина з Іспанії. Обидва переїхали до Польщі тому що не змогли знайти собі нормальної праці на батьківщині. Так, це було кілька років тому. Може вже щось там радикально змінилося, але сумніваюся. В нас тут є свій агент в Іспанії (slonomag) - щось він там здається писав про те, що для місцевих знайти працю хоч би на касі в магазині вже за щастя.
31-letnia Maria Kusińska sprzedała mieszkanie w Warszawie i kupiła trzy apartamenty na Krecie. Dziś wynajmuje je turystom i stara się zarażać ich swoją miłością do tej wyspy.
Переважна більшість людей емігрують туди, де є можливість заробляти. Але не всім підійде орендний бізнес біля моря. А щодо "традиційної" праці, то що Греція, що Іспанія зі своїми офіційними 12% безробітних не здаються привабливими напрямками. У мене в команді якось була дівчина з Греції, зараз хлопчина з Іспанії. Обидва переїхали до Польщі тому що не змогли знайти собі нормальної праці на батьківщині. Так, це було кілька років тому. Може вже щось там радикально змінилося, але сумніваюся. В нас тут є свій агент в Іспанії (slonomag) - щось він там здається писав про те, що для місцевих знайти працю хоч би на касі в магазині вже за щастя.
Заробляти то так, але вдумайтесь, найпопулярніший строк іпотеки в Польщі за останні роки - 30 років. А тій жінці лишилось докупити лише один апартамент щоб взагалі не працювати.
BIGor написав:Заробляти то так, але вдумайтесь, найпопулярніший строк іпотеки в Польщі за останні роки - 30 років. А тій жінці лишилось докупити лише один апартамент щоб взагалі не працювати.
Мені здається, що майже усі беруть кредити на максимальний строк. Достроково гасити ніхто ж не забороняє. А в разі фінансових негараздів краще мати якомога меншу обов'язкову суму. Прийнаймі я так завжди беру і виплачую з випередженням.