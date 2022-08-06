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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 916917918919
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:55

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:У мене в комплексі підмели все, що було до 14 (це квартир 5-6), тепер потихеньку зникає все, що до 15. Але це на тлі відсутності пропозицій в конкретно взятому районі. Забудовники відверто вичікують.

Є певні чинники як для руху вгору, та і для зниження цін. Цікаво буде поспостерігати за ринком. Хоч я скоріше поставив би на плато зі зростанням після зниження відсоткових ставок/прийняття нової урядової програми. Будівництво дешевшати точно не буде.

Ага, тільки поляки валять хто куди. Іспанія вже польська. А от інший приклад
за квартиру в Варшаві жінка купила три апартаменти на Криті.
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/31-l ... ga/43s9wvv
31-letnia Maria Kusińska sprzedała mieszkanie w Warszawie i kupiła trzy apartamenty na Krecie. Dziś wynajmuje je turystom i stara się zarażać ich swoją miłością do tej wyspy.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 21:25

BIGor
Цікава стаття. І вона висвітлює дуже головну річ: Польща - країна ЄС.
Поляки не займалися дурнею та розкраданням власної держави останні 33 роки, а будували - починаючи дуже важко - і свою країну, і будували відносини економічні та політичні, рухаючись вперед.
Тому там головне: громадянин будь-якої країни ЄС відчуває себе не чужинцем в будь-якій країні ЄС - це значно все спрощує (цитати):
- На щастя, завдяки допомозі друзів з Криту я змогла працювати в грецькій туристичній агенції гідом.
- Я мала купити одну квартиру, а в підсумку купила три. Мені вдалося здійснити свою мрію до цінового буму, коли будинок у сільській місцевості, який потребував ремонту, можна було купити за 10 000 або 15 000 євро. Зараз ціни вищі в три рази.
- Ведення будь-якого бізнесу в Середземному морі вчить скромності та терпінню.
- Критяни привітні, і вже 12 років я на кожному кроці відчуваю, що вони віддали мені шматочок свого острова. Я не відчуваю себе чужинцем, ніхто ніколи не дав мені відчуття, що я іноземець, після тижня знайомства всі ставилися до мене як до члена сім’ї, запрошували на каву чи вечерю.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 22:07

  BIGor написав:Ага, тільки поляки валять хто куди. Іспанія вже польська. А от інший приклад
за квартиру в Варшаві жінка купила три апартаменти на Криті.
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/31-l ... ga/43s9wvv
31-letnia Maria Kusińska sprzedała mieszkanie w Warszawie i kupiła trzy apartamenty na Krecie. Dziś wynajmuje je turystom i stara się zarażać ich swoją miłością do tej wyspy.

Переважна більшість людей емігрують туди, де є можливість заробляти. Але не всім підійде орендний бізнес біля моря. А щодо "традиційної" праці, то що Греція, що Іспанія зі своїми офіційними 12% безробітних не здаються привабливими напрямками. У мене в команді якось була дівчина з Греції, зараз хлопчина з Іспанії. Обидва переїхали до Польщі тому що не змогли знайти собі нормальної праці на батьківщині. Так, це було кілька років тому. Може вже щось там радикально змінилося, але сумніваюся. В нас тут є свій агент в Іспанії (slonomag) - щось він там здається писав про те, що для місцевих знайти працю хоч би на касі в магазині вже за щастя.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:06

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ага, тільки поляки валять хто куди. Іспанія вже польська. А от інший приклад
за квартиру в Варшаві жінка купила три апартаменти на Криті.
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/31-l ... ga/43s9wvv
31-letnia Maria Kusińska sprzedała mieszkanie w Warszawie i kupiła trzy apartamenty na Krecie. Dziś wynajmuje je turystom i stara się zarażać ich swoją miłością do tej wyspy.

Переважна більшість людей емігрують туди, де є можливість заробляти. Але не всім підійде орендний бізнес біля моря. А щодо "традиційної" праці, то що Греція, що Іспанія зі своїми офіційними 12% безробітних не здаються привабливими напрямками. У мене в команді якось була дівчина з Греції, зараз хлопчина з Іспанії. Обидва переїхали до Польщі тому що не змогли знайти собі нормальної праці на батьківщині. Так, це було кілька років тому. Може вже щось там радикально змінилося, але сумніваюся. В нас тут є свій агент в Іспанії (slonomag) - щось він там здається писав про те, що для місцевих знайти працю хоч би на касі в магазині вже за щастя.

Заробляти то так, але вдумайтесь, найпопулярніший строк іпотеки в Польщі за останні роки - 30 років. А тій жінці лишилось докупити лише один апартамент щоб взагалі не працювати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:15

  BIGor написав:Заробляти то так, але вдумайтесь, найпопулярніший строк іпотеки в Польщі за останні роки - 30 років. А тій жінці лишилось докупити лише один апартамент щоб взагалі не працювати.

Мені здається, що майже усі беруть кредити на максимальний строк. Достроково гасити ніхто ж не забороняє. А в разі фінансових негараздів краще мати якомога меншу обов'язкову суму. Прийнаймі я так завжди беру і виплачую з випередженням.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:26

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ага, тільки поляки валять хто куди. Іспанія вже польська. А от інший приклад
за квартиру в Варшаві жінка купила три апартаменти на Криті.
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/31-l ... ga/43s9wvv
31-letnia Maria Kusińska sprzedała mieszkanie w Warszawie i kupiła trzy apartamenty na Krecie. Dziś wynajmuje je turystom i stara się zarażać ich swoją miłością do tej wyspy.

Переважна більшість людей емігрують туди, де є можливість заробляти. Але не всім підійде орендний бізнес біля моря. А щодо "традиційної" праці, то що Греція, що Іспанія зі своїми офіційними 12% безробітних не здаються привабливими напрямками. У мене в команді якось була дівчина з Греції, зараз хлопчина з Іспанії. Обидва переїхали до Польщі тому що не змогли знайти собі нормальної праці на батьківщині. Так, це було кілька років тому. Може вже щось там радикально змінилося, але сумніваюся. В нас тут є свій агент в Іспанії (slonomag) - щось він там здається писав про те, що для місцевих знайти працю хоч би на касі в магазині вже за щастя.

Днями ходив на перегляд. Господар випадково опинився на місці. Закінчує ремонт в будинку на Корчулі. Чоловік 50+. Фліпнув там будинок. Продає квартиру, котру купляв під оренду. Думає, що ціни зараз пікові, не факт, що потім ще колись буде нагода продати по такій ціні.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:46

  gonchik74 написав:Днями ходив на перегляд. Господар випадково опинився на місці. Закінчує ремонт в будинку на Корчулі. Чоловік 50+. Фліпнув там будинок. Продає квартиру, котру купляв під оренду. Думає, що ціни зараз пікові, не факт, що потім ще колись буде нагода продати по такій ціні.

На мою думку "піковість" ціни визначається спроможністю пересічної родини платити іпотеку за пересічну квартиру. Зараз відсоткові ставки дуже високі, але так буде не завжди. З 1 млн. кредита під 3% платіж буде усього 4200. Під 4% - 5400. Цілком по силам "середньостатистичній" родині із чистим доходом 12-13 тис.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:50

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Заробляти то так, але вдумайтесь, найпопулярніший строк іпотеки в Польщі за останні роки - 30 років. А тій жінці лишилось докупити лише один апартамент щоб взагалі не працювати.

Мені здається, що майже усі беруть кредити на максимальний строк. Достроково гасити ніхто ж не забороняє. А в разі фінансових негараздів краще мати якомога меншу обов'язкову суму. Прийнаймі я так завжди беру і виплачую з випередженням.

А банк якісь штрафні санкції бере за передчасну вплату? Бо чув за такі умови, де і не дуже передчасно виплатиш. Та і 30 років іпотека - це чорт знає що, ніхто не знає що буде в наступному році. Навіть в Польщі. От ці міністри не знають, чи буде програма доплат чи ні. Центральний банк взагалі каже, що ставки не будуть понижувати до 2026 року.

  Gastarbaiter написав:З 1 млн. кредита під 3% платіж буде усього 4200. Під 4% - 5400. Цілком по силам "середньостатистичній" родині із чистим доходом 12-13 тис.


Зараз ставка 8% приблизно, виходить 10800, щось не по силам "середньостатистичній" родині із чистим доходом 12-13 тис. Плюс дуже ростуть витрати і ціни на все, через ріст мінімалки і зарплат. Тому хз що воно буде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:24

  BIGor написав:А банк якісь штрафні санкції бере за передчасну вплату? Бо чув за такі умови, де і не дуже передчасно виплатиш. Та і 30 років іпотека - це чорт знає що, ніхто не знає що буде в наступному році. Навіть в Польщі. От ці міністри не знають, чи буде програма доплат чи ні. Центральний банк взагалі каже, що ставки не будуть понижувати до 2026 року.

Зараз ставка 8% приблизно, виходить 10800, щось не по силам "середньостатистичній" родині із чистим доходом 12-13 тис. Плюс дуже ростуть витрати і ціни на все, через ріст мінімалки і зарплат. Тому хз що воно буде.

Штрафи можуть бути, можуть не бути. Залежить від конкретної умови. Але такого, щоб усі 30 років платити чітко за графіком, я не бачив. Та й врешті решт ці штрафи не такі й великі.
Якщо говорити про власне проживання, а не інвестицію, то іпотека на 30 років мені здається трохи кращою за 30-річну оренду. Є певні переваги ти ризики у обох варіантах, але іпотека всеж таки більш прогнозована та стабільна. Оренда теж на місці не стоїть, а жити десь людині треба.
Років через 10 скирдуючі на власне житло будуть із заздрощами дивитися на тих, хто в 2023-2024 встиг встрибнути "па 1 млн.". Так само, як зараз дивляться на тих, хто застрибнув "па 300 тис." у 2014-2016. А може за 10 років на цьому місці буде якась ПНР і російські танки стоятимуть під будинком. І тоді із заздрощами дивитимуться на тих, хто свого часу обрав Кріт чи Валенсію. Хто зна?
Gastarbaiter
 
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