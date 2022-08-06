Додано: Сер 10 лип, 2024 21:25

BIGor

Цікава стаття. І вона висвітлює дуже головну річ: Польща - країна ЄС.

Поляки не займалися дурнею та розкраданням власної держави останні 33 роки, а будували - починаючи дуже важко - і свою країну, і будували відносини економічні та політичні, рухаючись вперед.

Тому там головне: громадянин будь-якої країни ЄС відчуває себе не чужинцем в будь-якій країні ЄС - це значно все спрощує (цитати):

- На щастя, завдяки допомозі друзів з Криту я змогла працювати в грецькій туристичній агенції гідом.

- Я мала купити одну квартиру, а в підсумку купила три. Мені вдалося здійснити свою мрію до цінового буму, коли будинок у сільській місцевості, який потребував ремонту, можна було купити за 10 000 або 15 000 євро. Зараз ціни вищі в три рази.

- Ведення будь-якого бізнесу в Середземному морі вчить скромності та терпінню.

- Критяни привітні, і вже 12 років я на кожному кроці відчуваю, що вони віддали мені шматочок свого острова. Я не відчуваю себе чужинцем, ніхто ніколи не дав мені відчуття, що я іноземець, після тижня знайомства всі ставилися до мене як до члена сім’ї, запрошували на каву чи вечерю.