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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 917918919920
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:03

  akurt написав:BIGor
Цікава стаття. І вона висвітлює дуже головну річ: Польща - країна ЄС.
Поляки не займалися дурнею та розкраданням власної держави останні 33 роки, а будували - починаючи дуже важко - і свою країну, і будували відносини економічні та політичні, рухаючись вперед.
Тому там головне: громадянин будь-якої країни ЄС відчуває себе не чужинцем в будь-якій країні ЄС - це значно все спрощує (цитати):
- На щастя, завдяки допомозі друзів з Криту я змогла працювати в грецькій туристичній агенції гідом.
- Я мала купити одну квартиру, а в підсумку купила три. Мені вдалося здійснити свою мрію до цінового буму, коли будинок у сільській місцевості, який потребував ремонту, можна було купити за 10 000 або 15 000 євро. Зараз ціни вищі в три рази.
- Ведення будь-якого бізнесу в Середземному морі вчить скромності та терпінню.
- Критяни привітні, і вже 12 років я на кожному кроці відчуваю, що вони віддали мені шматочок свого острова. Я не відчуваю себе чужинцем, ніхто ніколи не дав мені відчуття, що я іноземець, після тижня знайомства всі ставилися до мене як до члена сім’ї, запрошували на каву чи вечерю.

Ну такая собі історія. Вбиті будинки в кілометрах від моря... кому вони нафіг здались? Взагалі Крит в певній мірі нагадує Затоку. А Затока для мене - це ноу гоу.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:10

  BIGor написав:Але хто виплачують іпотеку 30 років, платять вартість не 1 квартири за 1 млн, а 3 квартири. Це теж треба враховувати.

Ну і дивіться, оренда квартири за 1 млн. зараз біля 3 тис., а місячний іпотечний платіж 10 тис. Чи вигідно про таких цінах влазити в іпотеку?

Я не кажу, що треба влізати прямо зараз. Система (доходи населення-ціни на нерухомість-відсоткові ставки-ставки оренди-старт нових проектів) прагне прийти до збалансованого стану і це треба враховувати. Чи вигідно було б взяти ту саму квартиру "за 1 млн." у 2015 році за 350 тис., коли оренда була десь до 1.5 тис., а середня з/п коливалася біля 4 тис. брутто? Чи вигідно платити зараз десь 2.5 тис. за цією іпотекою (припускаємо, що ставка піднялася до 8%) у порівнянні з орендою за 3 тис.? Чи вигідно було влізти у цю ж квартиру в 2021-2022 році з відсотковою ставкою 9% і ціною 600 тис.?
Взагалі, якщо дивитися на іпотеку vs оренду у довгостроковій перспективі, то оренда буде рости, а іпотека - дешевшати. Усе через інфляцію. Змоделюйте, що через 2-3 роки оренда цієї квартири буде 4 тис., а ставка впаде до 3-4%, наприклад. І що ті самі 5 тис. на іпотеку заробити буде набагато простіше, ніж сьогодні. І яка буде ціна цієї квартири на ринку.
Це лише мої думки. Звісно, кожен сам собі господар.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:16

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Але хто виплачують іпотеку 30 років, платять вартість не 1 квартири за 1 млн, а 3 квартири. Це теж треба враховувати.

Ну і дивіться, оренда квартири за 1 млн. зараз біля 3 тис., а місячний іпотечний платіж 10 тис. Чи вигідно про таких цінах влазити в іпотеку?

Я не кажу, що треба влізати прямо зараз. Система (доходи населення-ціни на нерухомість-відсоткові ставки-ставки оренди-старт нових проектів) прагне прийти до збалансованого стану і це треба враховувати. Чи вигідно було б взяти ту саму квартиру "за 1 млн." у 2015 році за 350 тис., коли оренда була десь до 1.5 тис., а середня з/п коливалася біля 4 тис. брутто? Чи вигідно платити зараз десь 2.5 тис. за цією іпотекою (припускаємо, що ставка піднялася до 8%) у порівнянні з орендою за 3 тис.? Чи вигідно було влізти у цю ж квартиру в 2021-2022 році з відсотковою ставкою 9% і ціною 600 тис.?
Взагалі, якщо дивитися на іпотеку vs оренду у довгостроковій перспективі, то оренда буде рости, а іпотека - дешевшати. Усе через інфляцію. Змоделюйте, що через 2-3 роки оренда цієї квартири буде 4 тис., а ставка впаде до 3-4%, наприклад. І що ті самі 5 тис. на іпотеку заробити буде набагато простіше, ніж сьогодні. І яка буде ціна цієї квартири на ринку.
Це лише мої думки. Звісно, кожен сам собі господар.

Ви описуєте ситуацію яка була колись. Гарантії що буде так само (як злавнозвісні 1+1 в Анталії за 50 кує в 2019 році) ніякої нема і скоріше всього так не буде. Ніхто не знає майбутнього, інфляцію можуть обуздати, а оренда як бачите має схильність як і рости так і падати.
BIGor
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