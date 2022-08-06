Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:BIGor Цікава стаття. І вона висвітлює дуже головну річ: Польща - країна ЄС. Поляки не займалися дурнею та розкраданням власної держави останні 33 роки, а будували - починаючи дуже важко - і свою країну, і будували відносини економічні та політичні, рухаючись вперед. Тому там головне: громадянин будь-якої країни ЄС відчуває себе не чужинцем в будь-якій країні ЄС - це значно все спрощує (цитати): - На щастя, завдяки допомозі друзів з Криту я змогла працювати в грецькій туристичній агенції гідом. - Я мала купити одну квартиру, а в підсумку купила три. Мені вдалося здійснити свою мрію до цінового буму, коли будинок у сільській місцевості, який потребував ремонту, можна було купити за 10 000 або 15 000 євро. Зараз ціни вищі в три рази. - Ведення будь-якого бізнесу в Середземному морі вчить скромності та терпінню. - Критяни привітні, і вже 12 років я на кожному кроці відчуваю, що вони віддали мені шматочок свого острова. Я не відчуваю себе чужинцем, ніхто ніколи не дав мені відчуття, що я іноземець, після тижня знайомства всі ставилися до мене як до члена сім’ї, запрошували на каву чи вечерю.
Ну такая собі історія. Вбиті будинки в кілометрах від моря... кому вони нафіг здались? Взагалі Крит в певній мірі нагадує Затоку. А Затока для мене - це ноу гоу.
BIGor написав:Але хто виплачують іпотеку 30 років, платять вартість не 1 квартири за 1 млн, а 3 квартири. Це теж треба враховувати.
Ну і дивіться, оренда квартири за 1 млн. зараз біля 3 тис., а місячний іпотечний платіж 10 тис. Чи вигідно про таких цінах влазити в іпотеку?
Я не кажу, що треба влізати прямо зараз. Система (доходи населення-ціни на нерухомість-відсоткові ставки-ставки оренди-старт нових проектів) прагне прийти до збалансованого стану і це треба враховувати. Чи вигідно було б взяти ту саму квартиру "за 1 млн." у 2015 році за 350 тис., коли оренда була десь до 1.5 тис., а середня з/п коливалася біля 4 тис. брутто? Чи вигідно платити зараз десь 2.5 тис. за цією іпотекою (припускаємо, що ставка піднялася до 8%) у порівнянні з орендою за 3 тис.? Чи вигідно було влізти у цю ж квартиру в 2021-2022 році з відсотковою ставкою 9% і ціною 600 тис.? Взагалі, якщо дивитися на іпотеку vs оренду у довгостроковій перспективі, то оренда буде рости, а іпотека - дешевшати. Усе через інфляцію. Змоделюйте, що через 2-3 роки оренда цієї квартири буде 4 тис., а ставка впаде до 3-4%, наприклад. І що ті самі 5 тис. на іпотеку заробити буде набагато простіше, ніж сьогодні. І яка буде ціна цієї квартири на ринку. Це лише мої думки. Звісно, кожен сам собі господар.
BIGor написав:Але хто виплачують іпотеку 30 років, платять вартість не 1 квартири за 1 млн, а 3 квартири. Це теж треба враховувати.
Ну і дивіться, оренда квартири за 1 млн. зараз біля 3 тис., а місячний іпотечний платіж 10 тис. Чи вигідно про таких цінах влазити в іпотеку?
Я не кажу, що треба влізати прямо зараз. Система (доходи населення-ціни на нерухомість-відсоткові ставки-ставки оренди-старт нових проектів) прагне прийти до збалансованого стану і це треба враховувати. Чи вигідно було б взяти ту саму квартиру "за 1 млн." у 2015 році за 350 тис., коли оренда була десь до 1.5 тис., а середня з/п коливалася біля 4 тис. брутто? Чи вигідно платити зараз десь 2.5 тис. за цією іпотекою (припускаємо, що ставка піднялася до 8%) у порівнянні з орендою за 3 тис.? Чи вигідно було влізти у цю ж квартиру в 2021-2022 році з відсотковою ставкою 9% і ціною 600 тис.? Взагалі, якщо дивитися на іпотеку vs оренду у довгостроковій перспективі, то оренда буде рости, а іпотека - дешевшати. Усе через інфляцію. Змоделюйте, що через 2-3 роки оренда цієї квартири буде 4 тис., а ставка впаде до 3-4%, наприклад. І що ті самі 5 тис. на іпотеку заробити буде набагато простіше, ніж сьогодні. І яка буде ціна цієї квартири на ринку. Це лише мої думки. Звісно, кожен сам собі господар.
Ви описуєте ситуацію яка була колись. Гарантії що буде так само (як злавнозвісні 1+1 в Анталії за 50 кує в 2019 році) ніякої нема і скоріше всього так не буде. Ніхто не знає майбутнього, інфляцію можуть обуздати, а оренда як бачите має схильність як і рости так і падати.
BIGor написав:Ви описуєте ситуацію яка була колись. Гарантії що буде так само (як злавнозвісні 1+1 в Анталії за 50 кує в 2019 році) ніякої нема і скоріше всього так не буде. Ніхто не знає майбутнього, інфляцію можуть обуздати, а оренда як бачите має схильність як і рости так і падати.
Звісно, гарантій ніяких немає. Але є певні чинники, які можна врахувати.
Чинники зростання: - Існуючий дефіцит житла (як за площєю на 1 людину, так і за кількістю мешкань на 1000 осіб). - Зниження відсоткових ставок призведе до збільшення кредитоспроможності покупців. Пік вже пройдено, за пару років побачимо знову нормальні "людськи" ставки за іпотечними кредитами. - Потенціальна нова урядова програма допомоги. Може бути прийнята, може ні. Якщо приймуть, то знову зростання цін, якщо ні, то нічого особливо не зміниться. - Підвищення мінімалки і, як наслідок, усіх інших зарплат - 100% рух вгору як по оренді, так і по кредитоспроможності. - Брак будівельників, підвищення цін на матеріали та послуги - нові будови дешевшати не будуть. - Економіка продовжує зростання - більше робочих місць, більше попит на нерухомість у великих містах. Різниця у зарплатах із Західною Європою стає все меншою, менше людей емігрують з Польщі. - Вікова піраміда - за 5-7 років на ринок у пошуках оренди кавалірок вийде покоління "500+". - Закінчення війни (перемога України або якась форма примирення) - виїзд частини чоловіків з України до своїх родин у Польщі - зростання попиту на житло (як орендне, так і у кредит). Також у цьому сценарії Польща отримає додатковий поштовх для економіки як логістичний партнер для відбудови України.
Чинники для зниження: - Високі відсоткові ставки впродовж відносно довгого періоду + високі ціни + слаба спроможність покупців без урядових програм можуть призвести до зниження цін спекулянтами та забудовниками. В будь-якому разі, зниження навряд чи буде якесь істотне і триватиме не довго. - Значне зниження реального попиту через високі ціни/ставки - перекривається дефіцитом житла. Якщо ринок стоїть - значить кількість спроможних купити житло і продавців приблизно співпадає. - Масові дефолти по іпотекам через високі ставки, розпродаж банками об'єктів - не спостерігається. - Закінчення війни (перемога України або якась форма примирення) і одночасне повернення частини біженців додому. Чим довше іде війна - тим меншою буде ця частка. Щось подібне вже спостерігалося в часи ковіда, тоді оренда впала, але ціни вистояли. - Закінчення війни перемогою оркостану - істотний ризик нападу на Польщу. Мабуть, єдиний реально важливий чинник.
Hotab написав:Хто що знає про нерухомість Словенії? Є сенс? Гарна природа, тепле море є (не обовʼязково брати біля моря, але за годину доїхати - це непогано) Є там якесь кредитування? Важкий процес громадянства?
Ваше запитання щодо Словенії підтримую: можливо хтось дасть докладну інформацію. Я був в Словенії два рази (останній раз в лютому цього року), то навряд чи десь можна знайти таку красиву країну. Але вона завжди була дуже дорога. Тому чекаємо, можливо хтось дасть цікаву інформацію. Частково відповідь на ваше запитання можна знайти тут: https://beslovenia.com/vid-na-zhitelstv ... 4QQAvD_BwE
Gastarbaiter написав:Взагалі, якщо дивитися на іпотеку vs оренду у довгостроковій перспективі, то оренда буде рости, а іпотека - дешевшати. Усе через інфляцію. … Це лише мої думки. Звісно, кожен сам собі господар.
На днях говорив з нашими, які вже років 10 живуть та працюють в США (звісно, вже громадяни США). Всі ці роки живуть в оренді, хоча мають гроші на власне житло. Впевнені, що в оренді жити вигідніше. Якщо не помиляюся, платять зараз за оренду 3700$ на місяць. Порахуйте скільки це за 10 років. Гігантська сума, але впевнені на 100%, що саме це - самий вигідний спосіб, якщо порахувати податки на власників житла, ціну утримання та різні витрати. Зауважу, що я - як і ви - маю свою думку (краще мати своє), але дійсно є і така думка.
BIGor написав:Ви описуєте ситуацію яка була колись. Гарантії що буде так само (як злавнозвісні 1+1 в Анталії за 50 кує в 2019 році) ніякої нема і скоріше всього так не буде. Ніхто не знає майбутнього, інфляцію можуть обуздати, а оренда як бачите має схильність як і рости так і падати.
Звісно, гарантій ніяких немає. Але є певні чинники, які можна врахувати.
Чинники зростання: - Існуючий дефіцит житла (як за площєю на 1 людину, так і за кількістю мешкань на 1000 осіб). - Зниження відсоткових ставок призведе до збільшення кредитоспроможності покупців. Пік вже пройдено, за пару років побачимо знову нормальні "людськи" ставки за іпотечними кредитами. - Потенціальна нова урядова програма допомоги. Може бути прийнята, може ні. Якщо приймуть, то знову зростання цін, якщо ні, то нічого особливо не зміниться. - Підвищення мінімалки і, як наслідок, усіх інших зарплат - 100% рух вгору як по оренді, так і по кредитоспроможності. - Брак будівельників, підвищення цін на матеріали та послуги - нові будови дешевшати не будуть. - Економіка продовжує зростання - більше робочих місць, більше попит на нерухомість у великих містах. Різниця у зарплатах із Західною Європою стає все меншою, менше людей емігрують з Польщі. - Вікова піраміда - за 5-7 років на ринок у пошуках оренди кавалірок вийде покоління "500+". - Закінчення війни (перемога України або якась форма примирення) - виїзд частини чоловіків з України до своїх родин у Польщі - зростання попиту на житло (як орендне, так і у кредит). Також у цьому сценарії Польща отримає додатковий поштовх для економіки як логістичний партнер для відбудови України.
Чинники для зниження: - Високі відсоткові ставки впродовж відносно довгого періоду + високі ціни + слаба спроможність покупців без урядових програм можуть призвести до зниження цін спекулянтами та забудовниками. В будь-якому разі, зниження навряд чи буде якесь істотне і триватиме не довго. - Значне зниження реального попиту через високі ціни/ставки - перекривається дефіцитом житла. Якщо ринок стоїть - значить кількість спроможних купити житло і продавців приблизно співпадає. - Масові дефолти по іпотекам через високі ставки, розпродаж банками об'єктів - не спостерігається. - Закінчення війни (перемога України або якась форма примирення) і одночасне повернення частини біженців додому. Чим довше іде війна - тим меншою буде ця частка. Щось подібне вже спостерігалося в часи ковіда, тоді оренда впала, але ціни вистояли. - Закінчення війни перемогою оркостану - істотний ризик нападу на Польщу. Мабуть, єдиний реально важливий чинник.
щось у Вас в чинниках зниження - "будиттокадорожать" Та і пишете про дефіцит ітд. Ви рельно бачите дефіцит житла в Польщі? Все завалено рекламою квартир в нових ЖК, девелопери передзвонють протягом 5 хв! Та і не бачите масового звалу українців? Тільки з моїх знайомих три сімї поїхали далі. Далі демографія: тут в Польщі подібне до України
Населення Польщі скорочується. Дані Головного управління статистики свідчать, що на кінець 2023 року населення Польщі становило 37 мільйонів 635 тисяч. Це на 131 тисячу менше, ніж рік тому. Торік у Польщі народилося найменше дітей за весь період після Другої світової війни
Тобто до виходу 500+ в оренду буде чистого населення на 1,5-2 млн менше.