Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:43

BIGor написав: Ви описуєте ситуацію яка була колись. Гарантії що буде так само (як злавнозвісні 1+1 в Анталії за 50 кує в 2019 році) ніякої нема і скоріше всього так не буде. Ніхто не знає майбутнього, інфляцію можуть обуздати, а оренда як бачите має схильність як і рости так і падати. Ви описуєте ситуацію яка була колись. Гарантії що буде так само (як злавнозвісні 1+1 в Анталії за 50 кує в 2019 році) ніякої нема і скоріше всього так не буде. Ніхто не знає майбутнього, інфляцію можуть обуздати, а оренда як бачите має схильність як і рости так і падати.

Звісно, гарантій ніяких немає. Але є певні чинники, які можна врахувати.Чинники зростання:- Існуючий дефіцит житла (як за площєю на 1 людину, так і за кількістю мешкань на 1000 осіб).- Зниження відсоткових ставок призведе до збільшення кредитоспроможності покупців. Пік вже пройдено, за пару років побачимо знову нормальні "людськи" ставки за іпотечними кредитами.- Потенціальна нова урядова програма допомоги. Може бути прийнята, може ні. Якщо приймуть, то знову зростання цін, якщо ні, то нічого особливо не зміниться.- Підвищення мінімалки і, як наслідок, усіх інших зарплат - 100% рух вгору як по оренді, так і по кредитоспроможності.- Брак будівельників, підвищення цін на матеріали та послуги - нові будови дешевшати не будуть.- Економіка продовжує зростання - більше робочих місць, більше попит на нерухомість у великих містах. Різниця у зарплатах із Західною Європою стає все меншою, менше людей емігрують з Польщі.- Вікова піраміда - за 5-7 років на ринок у пошуках оренди кавалірок вийде покоління "500+".- Закінчення війни (перемога України або якась форма примирення) - виїзд частини чоловіків з України до своїх родин у Польщі - зростання попиту на житло (як орендне, так і у кредит). Також у цьому сценарії Польща отримає додатковий поштовх для економіки як логістичний партнер для відбудови України.Чинники для зниження:- Високі відсоткові ставки впродовж відносно довгого періоду + високі ціни + слаба спроможність покупців без урядових програм можуть призвести до зниження цін спекулянтами та забудовниками. В будь-якому разі, зниження навряд чи буде якесь істотне і триватиме не довго.- Значне зниження реального попиту через високі ціни/ставки - перекривається дефіцитом житла. Якщо ринок стоїть - значить кількість спроможних купити житло і продавців приблизно співпадає.- Масові дефолти по іпотекам через високі ставки, розпродаж банками об'єктів - не спостерігається.- Закінчення війни (перемога України або якась форма примирення) і одночасне повернення частини біженців додому. Чим довше іде війна - тим меншою буде ця частка. Щось подібне вже спостерігалося в часи ковіда, тоді оренда впала, але ціни вистояли.- Закінчення війни перемогою оркостану - істотний ризик нападу на Польщу. Мабуть, єдиний реально важливий чинник.