Gastarbaiter написав:BIGor написав:щось у Вас в чинниках зниження - "будиттокадорожать"
Та і пишете про дефіцит ітд. Ви рельно бачите дефіцит житла в Польщі? Все завалено рекламою квартир в нових ЖК, девелопери передзвонють протягом 5 хв! Та і не бачите масового звалу українців? Тільки з моїх знайомих три сімї поїхали далі. Далі демографія: тут в Польщі подібне до УкраїниНаселення Польщі скорочується. Дані Головного управління статистики свідчать, що на кінець 2023 року населення Польщі становило 37 мільйонів 635 тисяч. Це на 131 тисячу менше, ніж рік тому. Торік у Польщі народилося найменше дітей за весь період після Другої світової війни
Тобто до виходу 500+ в оренду буде чистого населення на 1,5-2 млн менше.
Подивимося. Зараз очевидне зниження на ринку і, мабуть, є сенс трохи зачекати з покупкою. Але я б не сподівався, що ціни повернуться до "па 7000" у якомусь найближчому майбутньому і, мені здається, більше 10-15% від сьогоднішніх цін "висідити" не вдасться. Ключове: це відсоткові ставки та урядові програми. Якщо будуть зміни у цьому напрямку - ви здивуєтеся тому, як багато людей досі відчувають дефіцит житла. Просто зараз не можуть собі дозволити цю розкіш.
При рості за 6 місяців x2 цін, відкат на 10-15% замало. Мені забудовник з порогу скинув з 20 до 18 на квартиру, це тільки зайшов в офіс продажів! От вже є вісті з полів - бачив оголошення від одного лендлорда, продає три великих квартири (які раніше здавав в оренду) по 12-13,5 тис зл. - такі по ринку по 17 тис зл. пропонують.