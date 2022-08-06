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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:05
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
щось у Вас в чинниках зниження - "будиттокадорожать"
Та і пишете про дефіцит ітд. Ви рельно бачите дефіцит житла в Польщі? Все завалено рекламою квартир в нових ЖК, девелопери передзвонють протягом 5 хв! Та і не бачите масового звалу українців? Тільки з моїх знайомих три сімї поїхали далі. Далі демографія: тут в Польщі подібне до України
Населення Польщі скорочується. Дані Головного управління статистики свідчать, що на кінець 2023 року населення Польщі становило 37 мільйонів 635 тисяч. Це на 131 тисячу менше, ніж рік тому. Торік у Польщі народилося найменше дітей за весь період після Другої світової війни
Тобто до виходу 500+ в оренду буде чистого населення на 1,5-2 млн менше.
Подивимося. Зараз очевидне зниження на ринку і, мабуть, є сенс трохи зачекати з покупкою. Але я б не сподівався, що ціни повернуться до "па 7000" у якомусь найближчому майбутньому і, мені здається, більше 10-15% від сьогоднішніх цін "висідити" не вдасться. Ключове: це відсоткові ставки та урядові програми. Якщо будуть зміни у цьому напрямку - ви здивуєтеся тому, як багато людей досі відчувають дефіцит житла. Просто зараз не можуть собі дозволити цю розкіш.
При рості за 6 місяців x2 цін, відкат на 10-15% замало. Мені забудовник з порогу скинув з 20 до 18 на квартиру, це тільки зайшов в офіс продажів! От вже є вісті з полів - бачив оголошення від одного лендлорда, продає три великих квартири (які раніше здавав в оренду) по 12-13,5 тис зл. - такі по ринку по 17 тис зл. пропонують.
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BIGor
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:13
Копіпейстнути , в підтвердження своїх слів, ці обʼяви, звісно, не судилось)))
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gonchik74
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:28
gonchik74 написав:
Копіпейстнути , в підтвердження своїх слів, ці обʼяви, звісно, не судилось)))
З фейсбуку та з мобілки? Виходить не судилось. Але люди якім треба продати - ставлять дисконт і продають. А забудовники виють що немає продажів....
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:14
akurt написав: Gastarbaiter написав:
Взагалі, якщо дивитися на іпотеку vs оренду у довгостроковій перспективі, то оренда буде рости, а іпотека - дешевшати. Усе через інфляцію.
…
Це лише мої думки. Звісно, кожен сам собі господар.
На днях говорив з нашими, які вже років 10 живуть та працюють в США (звісно, вже громадяни США).
Всі ці роки живуть в оренді, хоча мають гроші на власне житло.
Впевнені, що в оренді жити вигідніше.
Якщо не помиляюся, платять зараз за оренду 3700$ на місяць.
Порахуйте скільки це за 10 років. Гігантська сума, але впевнені на 100%, що саме це - самий вигідний спосіб, якщо порахувати податки на власників житла, ціну утримання та різні витрати.
Зауважу, що я - як і ви - маю свою думку (краще мати своє), але дійсно є і така думка.
Ми не знаємо їх ситуацію, тому й судити важко. То в Україні власне житло - це фетиш, бо являється в т.ч. і хоч якоюсь гарантією збереження капіталу до старості. Ну не в банку ж зберігати? А в США з цим ситуація інша. Рікс писав, що навіть у найбільш надійних банках можна отримати 5% річних, не кажучи вже про різноманітні фонди та інші інвестиції. І це в купі з економією на податках дасть у підсумку їм більше зиску ніж купівля свого. А є ще багато нематеріальних факторів. Наприклад, люди звикли часто змінювати роботу на кращу і в цій ситуації оренда набагато вигідніша. Бо краще зняти житло біля нової роботи, ніж добиратися до неї на півтора години довше в одну сторону, враховуючи відстані в США
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:25
BIGor написав: gonchik74 написав:
Копіпейстнути , в підтвердження своїх слів, ці обʼяви, звісно, не судилось)))
З фейсбуку та з мобілки? Виходить не судилось. Але люди якім треба продати - ставлять дисконт і продають. А забудовники виють що немає продажів....
забавно, начались старые знакомые песни
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