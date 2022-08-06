Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:49
akurt написав: Прохожий написав: akurt написав:
Я потім зайшов на цвинтар: всі могили буквально вилизані, квіти та лампадки…
конхветы собрал?)))
Вот выпусти такого в Италию: позорища не оберемся: ничего святого нет, одно дерьмо в голове…
У прокурорішки маєток в Італії.
BIGor
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:52
gonchik74
Цікаво як Вас посилають, якщо пропозиція шалено росте?
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
BIGor
Повідомлень: 9077
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1353 раз.
Подякували: 1742 раз.
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