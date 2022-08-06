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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 919920921922
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:49

  akurt написав:
  Прохожий написав:
  akurt написав:Я потім зайшов на цвинтар: всі могили буквально вилизані, квіти та лампадки…

конхветы собрал?)))

Вот выпусти такого в Италию: позорища не оберемся: ничего святого нет, одно дерьмо в голове…

У прокурорішки маєток в Італії.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:52

gonchik74
Цікаво як Вас посилають, якщо пропозиція шалено росте?
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
BIGor
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Повідомлень: 9077
З нами з: 19.09.10
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  #<1 ... 919920921922
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