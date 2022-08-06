Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:щось у Вас в чинниках зниження - "будиттокадорожать" Та і пишете про дефіцит ітд. Ви рельно бачите дефіцит житла в Польщі? Все завалено рекламою квартир в нових ЖК, девелопери передзвонють протягом 5 хв! Та і не бачите масового звалу українців? Тільки з моїх знайомих три сімї поїхали далі. Далі демографія: тут в Польщі подібне до України
Населення Польщі скорочується. Дані Головного управління статистики свідчать, що на кінець 2023 року населення Польщі становило 37 мільйонів 635 тисяч. Це на 131 тисячу менше, ніж рік тому. Торік у Польщі народилося найменше дітей за весь період після Другої світової війни
Тобто до виходу 500+ в оренду буде чистого населення на 1,5-2 млн менше.
Подивимося. Зараз очевидне зниження на ринку і, мабуть, є сенс трохи зачекати з покупкою. Але я б не сподівався, що ціни повернуться до "па 7000" у якомусь найближчому майбутньому і, мені здається, більше 10-15% від сьогоднішніх цін "висідити" не вдасться. Ключове: це відсоткові ставки та урядові програми. Якщо будуть зміни у цьому напрямку - ви здивуєтеся тому, як багато людей досі відчувають дефіцит житла. Просто зараз не можуть собі дозволити цю розкіш.
При рості за 6 місяців x2 цін, відкат на 10-15% замало. Мені забудовник з порогу скинув з 20 до 18 на квартиру, це тільки зайшов в офіс продажів! От вже є вісті з полів - бачив оголошення від одного лендлорда, продає три великих квартири (які раніше здавав в оренду) по 12-13,5 тис зл. - такі по ринку по 17 тис зл. пропонують.
Gastarbaiter написав:Взагалі, якщо дивитися на іпотеку vs оренду у довгостроковій перспективі, то оренда буде рости, а іпотека - дешевшати. Усе через інфляцію. … Це лише мої думки. Звісно, кожен сам собі господар.
На днях говорив з нашими, які вже років 10 живуть та працюють в США (звісно, вже громадяни США). Всі ці роки живуть в оренді, хоча мають гроші на власне житло. Впевнені, що в оренді жити вигідніше. Якщо не помиляюся, платять зараз за оренду 3700$ на місяць. Порахуйте скільки це за 10 років. Гігантська сума, але впевнені на 100%, що саме це - самий вигідний спосіб, якщо порахувати податки на власників житла, ціну утримання та різні витрати. Зауважу, що я - як і ви - маю свою думку (краще мати своє), але дійсно є і така думка.
Ми не знаємо їх ситуацію, тому й судити важко. То в Україні власне житло - це фетиш, бо являється в т.ч. і хоч якоюсь гарантією збереження капіталу до старості. Ну не в банку ж зберігати? А в США з цим ситуація інша. Рікс писав, що навіть у найбільш надійних банках можна отримати 5% річних, не кажучи вже про різноманітні фонди та інші інвестиції. І це в купі з економією на податках дасть у підсумку їм більше зиску ніж купівля свого. А є ще багато нематеріальних факторів. Наприклад, люди звикли часто змінювати роботу на кращу і в цій ситуації оренда набагато вигідніша. Бо краще зняти житло біля нової роботи, ніж добиратися до неї на півтора години довше в одну сторону, враховуючи відстані в США
fox767676 написав:хє-хє )) я ще й крім Словенії північно-Східну Італію розглядаю - комуни Трієст, Горіція, Удіне, Белуно, Больцано. Трієст точно не дорожче Словенії
А ви естет, одначе. Я практично всі ті місця обʼїздив. Надзвичайно цікава природа, неймовірні гори, здається в районі Удіне ледь не заїхали на військову базу НАТО, олені та косулі бігають поперек дороги, але ще більше - цікаві люди. Неподалік від Bolzano заїхали в гірське містечко. Доволі високо в горах: на навігаторі цього не було видно, а за кермом було враження, що до хмар піднімаємося… О 08-00 дивлюсь у вікно готеля: всі мешканці йдуть на службу в костел (чи в храм). Саме цікаве відбулося о 08-30: всі вийшли з храму та всі як один пішли на розташований тут же цвинтар. Перед кожною (!!!!!!!) могилою вишукувалося від 1 до 4-х людей і так мовчки (а може і не мовчки, а щось тихо говорили) простояли до 08-45. Я такого ніде не бачив. О 08-45 всі почали розходитися на роботу: готель, магазин, майстерня, пекарня. Або додому… Дуже цікаво люди живуть. Я потім зайшов на цвинтар: всі могили буквально вилизані, квіти та лампадки… Дуже цікаво люди живуть.
Пане The_Rebel! Ви маєте рацію! Все вірно написано. Десь тиждень тому з нашими обговорювали знову питання «оренда/власність» і «готівка/іпотека». Так доволі різко в розмові мені сказали, що купувати щось НЕ в кредит в USA неймовірна дурня, бо всі кошти можна дуже вигідно вкласти та отримати великий профіт. Це підтверджують події останнього тижня-двох: Акції TSLА були по 169$, раптом зросли в ціні до 269$. «Не зівай, Хомко, на те і американський ринок акцій!»
Від початку року цікавлюсь парою-трійкою інвестицій в своїй локації. Тягнуть з початком продажів. Ще з одними пробував торгуватись. З восьми дуплексів, виставлених в продаж в листопаді, доден не проданий. При цьому не торгуються й на копійку. Якось так посилають))) А пропозиція може й росте, але і ціна росте. Якщо на початку року на Ручаї за метр правили 13-14, то зараз 15+ зі здачею в 25-му.