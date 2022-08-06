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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 919920921922
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 20:20

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Копіпейстнути , в підтвердження своїх слів, ці обʼяви, звісно, не судилось)))

З фейсбуку та з мобілки? Виходить не судилось. Але люди якім треба продати - ставлять дисконт і продають. А забудовники виють що немає продажів....


Та не кажіть. У когось виють ( але це не точно), когось на ..й шлють)))

просто идеальная иллюстрация "история учит только тому что ничему не учит"(с) )))
зеленоносый "аудитор из биг4" годами ныл про высокие цены в Киеве и как дешево в ЕС
реальность оказалась несколько другой...

но мантры все те же, идеальный орендатор...)))
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 20:24

А що тут дивного. Згадав сьогодні фразу, сказану в 19-20-му. Мовляв «за продану в передмісті Києва хату можна купити таку саму в передмісті Кракова, тільки що я там забув?». Перше розділилось навпіл, друге потроїлось.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 20:59

  gonchik74 написав:А що тут дивного. Згадав сьогодні фразу, сказану в 19-20-му. Мовляв «за продану в передмісті Києва хату можна купити таку саму в передмісті Кракова, тільки що я там забув?». Перше розділилось навпіл, друге потроїлось.

Я взагалі дуже радію, що не вляпався в бетон в Києві.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:16

А уявіть, як я радію: реально Бог відвів...
Був 2005 рік і я хотів купити сину квартиру в Києві - розглядав 2 варіанти: або Позняки - щось там будувалося з видом на Дніпро, або на Берестейському шосе - далі Метро "Житомирська" - ліворуч будувалися три хмарочоси, мені подобався той, що з видом на озеро.
Ціна тоді була 700 доларів за кв. м залізобетонного паралелепіпеда (інколи його помилково називали "квартира") - 100 кв.м.
Потрібно було приїхати в Київ для Угоди про купівлю в інтервалі з 1 по 10 травня.
Вже валізи спакував та гроші порахував: 70 000 готівкою.
В ремонт планував вкласти не більше 30 000.
І ось не повірете: квитки було куплено, але поїздку прийшлося відмінити із-за термінових справ на роботі....
Пройшло років 10...
Їхав на авто зі Львова на Запоріжжя - проїхав повз того хмарочоса - так і стоїть покинутий занедбаний... нікому не потрібний... в бур"янах...
А так рекламували: "Замовлення СБУ"... Спецпроєкт... Вигідне вкладення....
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:22

  akurt написав:А уявіть, як я радію: реально Бог відвів...
Був 2005 рік і я хотів купити сину квартиру в Києві - розглядав 2 варіанти: або Позняки - щось там будувалося з видом на Дніпро, або на Берестейському шосе - далі Метро "Житомирська" - ліворуч будувалися три хмарочоси, мені подобався той, що з видом на озеро.
Ціна тоді була 700 доларів за кв. м залізобетонного паралелепіпеда (інколи його помилково називали "квартира") - 100 кв.м.
Потрібно було приїхати в Київ для Угоди про купівлю в інтервалі з 1 по 10 травня.
Вже валізи спакував та гроші порахував: 70 000 готівкою.
В ремонт планував вкласти не більше 30 000.
І ось не повірете: квитки було куплено, але поїздку прийшлося відмінити із-за термінових справ на роботі....
Пройшло років 10...
Їхав на авто зі Львова на Запоріжжя - проїхав повз того хмарочоса - так і стоїть покинутий занедбаний... нікому не потрібний... в бур"янах...
А так рекламували: "Замовлення СБУ"... Спецпроєкт... Вигідне вкладення....

"не верю"
3.14Здеж
в 2005м таких цен там не было
а так да, 2 дома жилые а 3й "умер"...
а вообще "сыну" 100м2 не перебор?)))
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:24

Мы ваше мнение знаем: конфеты собирать на кладбищах.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:25

  akurt написав:А уявіть, як я радію: реально Бог відвів...
Був 2005 рік і я хотів купити сину квартиру в Києві - розглядав 2 варіанти: або Позняки - щось там будувалося з видом на Дніпро, або на Берестейському шосе - далі Метро "Житомирська" - ліворуч будувалися три хмарочоси, мені подобався той, що з видом на озеро.
Ціна тоді була 700 доларів за кв. м залізобетонного паралелепіпеда (інколи його помилково називали "квартира") - 100 кв.м.
Потрібно було приїхати в Київ для Угоди про купівлю в інтервалі з 1 по 10 травня.
Вже валізи спакував та гроші порахував: 70 000 готівкою.
В ремонт планував вкласти не більше 30 000.
І ось не повірете: квитки було куплено, але поїздку прийшлося відмінити із-за термінових справ на роботі....
Пройшло років 10...
Їхав на авто зі Львова на Запоріжжя - проїхав повз того хмарочоса - так і стоїть покинутий занедбаний... нікому не потрібний... в бур"янах...
А так рекламували: "Замовлення СБУ"... Спецпроєкт... Вигідне вкладення....

За 30 років навіть цессію не змогли народити...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:35

  akurt написав:Мы ваше мнение знаем: конфеты собирать на кладбищах.

"Я потім зайшов на цвинтар: всі могили буквально вилизані, квіти та лампадки…"
яя)))
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