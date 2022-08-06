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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 920921922923
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:18

Щодо нерухомості в Польщі.
Приятель рік прожив у Вроцлаві - і щось втік. Як написали вище: тікають українці.
Ось що сьогодні мені повідомив:
- У мене декілька знайомих хотіли купити нерухомість в Польші. Подивились на ціни та те що пропонують - і жоден не купив. Ціни там завищені на стільки, що Туречина відпочиває 😆

Примітка: він жив у Вроцлаві, але мав квартиру Анталії - як "запасний аеродром" - то повернувся в Анталію. Це я просто до того, щоби зрозуміти, чому він саме так написав.
Якщо не помиляюся, у Вроцлаві платив 900 доларів з 3-к. Десь на півдні Вроцлава.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:37

  BIGor написав:gonchik74
Цікаво як Вас посилають, якщо пропозиція шалено росте?
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Поки що кількість значно нижча, ніж в липні 21 та 22 років. І якщо придивитися, то липень - піковий місяць. Мабуть виставляють на продаж після оренди студентами. Тому до стану "ніхто не купує, продавці у відчаї, ринок завалений нерухомістю" ще далеко.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:53

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:gonchik74
Цікаво як Вас посилають, якщо пропозиція шалено росте?
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Поки що кількість значно нижча, ніж в липні 21 та 22 років. І якщо придивитися, то липень - піковий місяць. Мабуть виставляють на продаж після оренди студентами. Тому до стану "ніхто не купує, продавці у відчаї, ринок завалений нерухомістю" ще далеко.

Це як Ви рахували? По графіку -
липень 2021 - 2200 об'яв,
липень 2022 - 2300 об'яв,
липень 2023 - 2000 об'яв,
липень 2024 - 2500 об'яв.

2500 > 2200/2230/2000.
BIGor
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