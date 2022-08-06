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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 921922923924>
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:18

Щодо нерухомості в Польщі.
Приятель рік прожив у Вроцлаві - і щось втік. Як написали вище: тікають українці.
Ось що сьогодні мені повідомив:
- У мене декілька знайомих хотіли купити нерухомість в Польші. Подивились на ціни та те що пропонують - і жоден не купив. Ціни там завищені на стільки, що Туречина відпочиває 😆

Примітка: він жив у Вроцлаві, але мав квартиру Анталії - як "запасний аеродром" - то повернувся в Анталію. Це я просто до того, щоби зрозуміти, чому він саме так написав.
Якщо не помиляюся, у Вроцлаві платив 900 доларів з 3-к. Десь на півдні Вроцлава.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:37

  BIGor написав:gonchik74
Цікаво як Вас посилають, якщо пропозиція шалено росте?
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Поки що кількість значно нижча, ніж в липні 21 та 22 років. І якщо придивитися, то липень - піковий місяць. Мабуть виставляють на продаж після оренди студентами. Тому до стану "ніхто не купує, продавці у відчаї, ринок завалений нерухомістю" ще далеко.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:53

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:gonchik74
Цікаво як Вас посилають, якщо пропозиція шалено росте?
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Поки що кількість значно нижча, ніж в липні 21 та 22 років. І якщо придивитися, то липень - піковий місяць. Мабуть виставляють на продаж після оренди студентами. Тому до стану "ніхто не купує, продавці у відчаї, ринок завалений нерухомістю" ще далеко.

Це як Ви рахували? По графіку -
липень 2021 - 2200 об'яв,
липень 2022 - 2300 об'яв,
липень 2023 - 2000 об'яв,
липень 2024 - 2500 об'яв.

2500 > 2200/2230/2000.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 00:29

  BIGor написав:Це як Ви рахували? По графіку -
липень 2021 - 2200 об'яв,
липень 2022 - 2300 об'яв,
липень 2023 - 2000 об'яв,
липень 2024 - 2500 об'яв.

2500 > 2200/2230/2000.

Дивіться на otodom
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 09:30

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Це як Ви рахували? По графіку -
липень 2021 - 2200 об'яв,
липень 2022 - 2300 об'яв,
липень 2023 - 2000 об'яв,
липень 2024 - 2500 об'яв.

2500 > 2200/2230/2000.

Дивіться на otodom

Аргументація - просто супер :mrgreen: .
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 09:35

  akurt написав:Щодо нерухомості в Польщі.
Приятель рік прожив у Вроцлаві - і щось втік. Як написали вище: тікають українці.
Ось що сьогодні мені повідомив:
- У мене декілька знайомих хотіли купити нерухомість в Польші. Подивились на ціни та те що пропонують - і жоден не купив. Ціни там завищені на стільки, що Туречина відпочиває 😆

Примітка: він жив у Вроцлаві, але мав квартиру Анталії - як "запасний аеродром" - то повернувся в Анталію. Це я просто до того, щоби зрозуміти, чому він саме так написав.
Якщо не помиляюся, у Вроцлаві платив 900 доларів з 3-к. Десь на півдні Вроцлава.

Самі поляки кажуть що Польща вже не та. Навіть відпочивати їздять в Італію, а не в Гданськ - бо набагато дешевше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 11:06

  BIGor написав:Аргументація - просто супер :mrgreen: .

Ресурс з 10-15 тисячами об'яв є більш репрезентативним, ніж з 2-3 тисячами. Чи не так?
Взагалі, по частині нерухомості olx далеко не самий зручний та популярний сайт. Тому переважно виставляють на otodom і частину просто дублюють на olx. Це знає кожен, хто цікавиться нерухомістю в Польщі.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 11:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:Навіть відпочивати їздять в Італію, а не в Гданськ


то в них вимоги великі.
а якщо взяти доїхати катовіце гданськ 500км рівна безкоштовна дорога.
житло нормальне на 3особи 500зл/день, їжа в будь-якій бедронці, якщо грошей більше то кафе точно дешевші від італійських, та на пару днів немає рівних.

ПС, провів дослідження. Місто Пескара 600зл/день. Що за бізнес ****. Але дрога 1,5тис км + платін дороги, та і їжа дорожча.
Так що не все так однозначно.
Балтійське море жесть холодне, але якщо сам бойовий та ще пощастило і жінка також то можна трішки побарахтаться на вихідних) А якщо на тиждень другий то ну його)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 11:56

  BeneFuckTor написав:Балтійське море жесть холодне, але якщо сам бойовий та ще пощастило і жінка також то можна трішки побарахтаться на вихідних) А якщо на тиждень другий то ну його)

Сусід завжди їздив до Хорватії. Якось рік чи два тому вирішив поїхати на Балтику. Сказав, що ну його нафіг таке море. Холодно, дощі. Тільки малому що +18, що +26 - однаково весело було.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 13:52

  Gastarbaiter написав:
  BeneFuckTor написав:Балтійське море жесть холодне, але якщо сам бойовий та ще пощастило і жінка також то можна трішки побарахтаться на вихідних) А якщо на тиждень другий то ну його)

Сусід завжди їздив до Хорватії. Якось рік чи два тому вирішив поїхати на Балтику. Сказав, що ну його нафіг таке море. Холодно, дощі. Тільки малому що +18, що +26 - однаково весело було.

Поляки і Хорватія - то окрема тема. Для них це як для нас колись Крим. Половина їде зі своїми харчами.
А щодо поляків в Італії, то й італійці їдуть в інші локації, бо їм теж у себе дорого. На тому ж Корфу їх багато.
gonchik74
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