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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лип, 2024 13:58
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Аргументація - просто супер
.
Ресурс з 10-15 тисячами об'яв є більш репрезентативним, ніж з 2-3 тисячами. Чи не так?
Взагалі, по частині нерухомості olx далеко не самий зручний та популярний сайт. Тому переважно виставляють на otodom і частину просто дублюють на olx. Це знає кожен, хто цікавиться нерухомістю в Польщі.
Ви ж так і не дали жодного посилання на свою аналітику, і щось тут доказуєте. Цікаво, чого так пригоріло від данних з ОЛХ?
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:07
gonchik74 написав:
А щодо поляків в Італії, то й італійці їдуть в інші локації, бо їм теж у себе дорого. На тому ж Корфу їх багато.
Був в Албанії минулого року, то вони там паромами тисячами пливуть. А хто з півночі - ті просто машинами їдуть.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:11
BIGor написав:
Ви ж так і не дали жодного посилання на свою аналітику, і щось тут доказуєте. Цікаво, чого так пригоріло від данних з ОЛХ?
Яке посилання? За вашим же лінком там нижче даних з olx є дані з otodom.
В мене нічого не пригорає. Просто оперувати даними з меншого джерела і ігнорувати дані з найбільшого - якось маніпулятивно виходить, ні? До того ж я сам користувався і olx, і otodom, для пошуку нерухомості і можу порявняти зручність та кількість. І кожен вам скаже, що нерухомість краще дивитися на otodom.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:12
BeneFuckTor написав: BIGor написав:
Навіть відпочивати їздять в Італію, а не в Гданськ
то в них вимоги великі.
а якщо взяти доїхати катовіце гданськ 500км рівна безкоштовна дорога.
житло нормальне на 3особи 500зл/день, їжа в будь-якій бедронці, якщо грошей більше то кафе точно дешевші від італійських, та на пару днів немає рівних.
ПС, провів дослідження. Місто Пескара 600зл/день. Що за бізнес ****. Але дрога 1,5тис км + платін дороги, та і їжа дорожча.
Так що не все так однозначно.
Балтійське море жесть холодне, але якщо сам бойовий та ще пощастило і жінка також то можна трішки побарахтаться на вихідних) А якщо на тиждень другий то ну його)
Глянув рейси - ранейр доволі дешево літає з Кракова в Пескару, ті і по всій Італії. За Італію я б не сказав що продукти такм особливо дорожчі за польські, є ті ж супермаркети Лідл. Іжа в кафе-ресторанах - все по рейтингу закладу. Кава в кав'ярнях значно
дешевше ніж в Польщі.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:21
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ви ж так і не дали жодного посилання на свою аналітику, і щось тут доказуєте. Цікаво, чого так пригоріло від данних з ОЛХ?
Яке посилання? За вашим же лінком там нижче даних з olx є дані з otodom.
В мене нічого не пригорає. Просто оперувати даними з меншого джерела і ігнорувати дані з найбільшого - якось маніпулятивно виходить, ні? До того ж я сам користувався і olx, і otodom, для пошуку нерухомості і можу порявняти зручність та кількість. І кожен вам скаже, що нерухомість краще дивитися на otodom.
Цікаво, де я писав що отодом гірше? Можна пруфи? Я особисто користуюсь ним, там прикольна карта з оголощеннями по фільтрам.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:02
BIGor написав: BeneFuckTor написав: BIGor написав:
Навіть відпочивати їздять в Італію, а не в Гданськ
то в них вимоги великі.
а якщо взяти доїхати катовіце гданськ 500км рівна безкоштовна дорога.
житло нормальне на 3особи 500зл/день, їжа в будь-якій бедронці, якщо грошей більше то кафе точно дешевші від італійських, та на пару днів немає рівних.
ПС, провів дослідження. Місто Пескара 600зл/день. Що за бізнес ****. Але дрога 1,5тис км + платін дороги, та і їжа дорожча.
Так що не все так однозначно.
Балтійське море жесть холодне, але якщо сам бойовий та ще пощастило і жінка також то можна трішки побарахтаться на вихідних) А якщо на тиждень другий то ну його)
Глянув рейси - ранейр доволі дешево літає з Кракова в Пескару, ті і по всій Італії. За Італію я б не сказав що продукти такм особливо дорожчі за польські, є ті ж супермаркети Лідл. Іжа в кафе-ресторанах - все по рейтингу закладу. Кава в кав'ярнях значно
дешевше ніж в Польщі.
Плюс до всього пертися на машині в Італію - треба бути морально готовим, що покоцають і до паркінгів інколи по 20€/год. Можна вранці і без коліс залишитись. Це я про південь.
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