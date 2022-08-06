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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 23:45

  BIGor написав:Це пиздець, ну люди тупі.

Повністю згоден.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 23:52

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Це пиздець, ну люди тупі.

Повністю згоден.

Ти от і тупий.
BIGor
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  #<1 ... 922923924925
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