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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лип, 2024 23:45
BIGor написав:
Це пиздець, ну люди тупі.
Повністю згоден.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 23:52
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Це пиздець, ну люди тупі.
Повністю згоден.
Ти от і тупий.
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