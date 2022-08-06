Додано: Сер 17 лип, 2024 11:23

за червень року 2024.

1. Загальна ситуація по країні:

2. Інвестиції іноземців.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.

Дякую учасникам форуму за дуже цікаву інформацію та роздуми про нерухомість в Польщі.х х хІнститут статистики Туреччини зранку оприлюднив підсумки продажу квартир в Туреччині та окремо - підсумки інвестицій іноземцями -Продажі житла в Туреччині впали на 5,2% у червні порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 79 313 квартир. Тут і первинний, і вторинний ринки.Для порівняння: в червні 2022 року було продано більше 150 000 квартир.Падіння продажів за 2 роки в 2 рази і це помітно: практично на кожному булинку в Анталії зараз є плакат з написом Sahibinden (ПРОДАМ). Ситуація мені нагадує роки 2017 та 2018, коли ми шукали з приятелем квартиру для нього - як інвестицію. Ми їздили на авто по вулицях міста - дивилися на наявність оголошення - вирішували чи дзвонити питати (дивились зовні на будинок, паркан, басейн вікна, двері - якщо було пристойно - то просили знайомого турка домовитися про перегляд).Зауважу, що в силу відомих причин та проблем із світлом є помітним прибуття в Анталію на проживання українців. Важко зрозуміти, яка кількість з них хоче інвестувати - але велика кількість українців бажає взяти квартиру в оренду за ціною орієнтовно 500 доларів на місяць.Такі варіанти є. І варіанти ніби-то непогані.Так ось: у червні 2024 року 1440 будинків/квартир було продано іноземцямПродажі житла іноземцям у червні знизилися на 45,1% (!) порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 1440. У червні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,8% (раніше сягала 4,8%). Провінціями з найбільшою кількістю продажів будинків іноземцям були, Стамбул (478) і Мерсін (116) відповідно.Для порівняння: в червні 2022 року був рекорд: за 1 місяць було продано іноземцям 8 630 квартир.То був час продавати. Реальний профіт по валюті був +200% (тобто, квартиру, куплену за 50 000 доларів, можна було продати за 150 000 доларів). З таким профітом +200% серед моїх приятелів не було щасливчиків, але +100% по валюті - вже в кінці 2022 та в 2023 році взяли реально).Тут сюрпризів немає: останні роки українці стабільно купують більше 120 квартир на місяць і міцно посіли місце 3 в ТОП-10:Джерело:На останок скажу, що на сьогодні:- вже можна знайти квартири 1+1 або 2+1 на вторинному ринку за ціною в діапазоні 65 000...85 000 доларів.- за думкою рієлторів, з якими я спілкувався, купувати квартиру ціною, меншою за 200 000 доларів, немає сенсу: картку ВНП за новими Законами іноземець НЕ отримає та зможе жити виключно за "Безвізовим режимом": 90 днів в кожні 180 днів.