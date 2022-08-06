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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 921922923924
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 13:58

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Аргументація - просто супер :mrgreen: .

Ресурс з 10-15 тисячами об'яв є більш репрезентативним, ніж з 2-3 тисячами. Чи не так?
Взагалі, по частині нерухомості olx далеко не самий зручний та популярний сайт. Тому переважно виставляють на otodom і частину просто дублюють на olx. Це знає кожен, хто цікавиться нерухомістю в Польщі.

Ви ж так і не дали жодного посилання на свою аналітику, і щось тут доказуєте. Цікаво, чого так пригоріло від данних з ОЛХ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 14:07

  gonchik74 написав:А щодо поляків в Італії, то й італійці їдуть в інші локації, бо їм теж у себе дорого. На тому ж Корфу їх багато.

Був в Албанії минулого року, то вони там паромами тисячами пливуть. А хто з півночі - ті просто машинами їдуть.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 14:11

  BIGor написав:Ви ж так і не дали жодного посилання на свою аналітику, і щось тут доказуєте. Цікаво, чого так пригоріло від данних з ОЛХ?

Яке посилання? За вашим же лінком там нижче даних з olx є дані з otodom.
В мене нічого не пригорає. Просто оперувати даними з меншого джерела і ігнорувати дані з найбільшого - якось маніпулятивно виходить, ні? До того ж я сам користувався і olx, і otodom, для пошуку нерухомості і можу порявняти зручність та кількість. І кожен вам скаже, що нерухомість краще дивитися на otodom.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 14:12

  BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:Навіть відпочивати їздять в Італію, а не в Гданськ


то в них вимоги великі.
а якщо взяти доїхати катовіце гданськ 500км рівна безкоштовна дорога.
житло нормальне на 3особи 500зл/день, їжа в будь-якій бедронці, якщо грошей більше то кафе точно дешевші від італійських, та на пару днів немає рівних.

ПС, провів дослідження. Місто Пескара 600зл/день. Що за бізнес ****. Але дрога 1,5тис км + платін дороги, та і їжа дорожча.
Так що не все так однозначно.
Балтійське море жесть холодне, але якщо сам бойовий та ще пощастило і жінка також то можна трішки побарахтаться на вихідних) А якщо на тиждень другий то ну його)

Глянув рейси - ранейр доволі дешево літає з Кракова в Пескару, ті і по всій Італії. За Італію я б не сказав що продукти такм особливо дорожчі за польські, є ті ж супермаркети Лідл. Іжа в кафе-ресторанах - все по рейтингу закладу. Кава в кав'ярнях значно дешевше ніж в Польщі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 14:21

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ви ж так і не дали жодного посилання на свою аналітику, і щось тут доказуєте. Цікаво, чого так пригоріло від данних з ОЛХ?

Яке посилання? За вашим же лінком там нижче даних з olx є дані з otodom.
В мене нічого не пригорає. Просто оперувати даними з меншого джерела і ігнорувати дані з найбільшого - якось маніпулятивно виходить, ні? До того ж я сам користувався і olx, і otodom, для пошуку нерухомості і можу порявняти зручність та кількість. І кожен вам скаже, що нерухомість краще дивитися на otodom.

Цікаво, де я писав що отодом гірше? Можна пруфи? Я особисто користуюсь ним, там прикольна карта з оголощеннями по фільтрам.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 15:02

  BIGor написав:
  BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:Навіть відпочивати їздять в Італію, а не в Гданськ


то в них вимоги великі.
а якщо взяти доїхати катовіце гданськ 500км рівна безкоштовна дорога.
житло нормальне на 3особи 500зл/день, їжа в будь-якій бедронці, якщо грошей більше то кафе точно дешевші від італійських, та на пару днів немає рівних.

ПС, провів дослідження. Місто Пескара 600зл/день. Що за бізнес ****. Але дрога 1,5тис км + платін дороги, та і їжа дорожча.
Так що не все так однозначно.
Балтійське море жесть холодне, але якщо сам бойовий та ще пощастило і жінка також то можна трішки побарахтаться на вихідних) А якщо на тиждень другий то ну його)

Глянув рейси - ранейр доволі дешево літає з Кракова в Пескару, ті і по всій Італії. За Італію я б не сказав що продукти такм особливо дорожчі за польські, є ті ж супермаркети Лідл. Іжа в кафе-ресторанах - все по рейтингу закладу. Кава в кав'ярнях значно дешевше ніж в Польщі.

Плюс до всього пертися на машині в Італію - треба бути морально готовим, що покоцають і до паркінгів інколи по 20€/год. Можна вранці і без коліс залишитись. Це я про південь.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 16:42

  BIGor написав:Цікаво, де я писав що отодом гірше? Можна пруфи? Я особисто користуюсь ним, там прикольна карта з оголощеннями по фільтрам.

Якщо вам хочеться думати, що пропозиція нерухомості зараз найбільша за останні роки і невдовзі неминуче буде в 1.5 рази дешевше, то думайте.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 18:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Цікаво, де я писав що отодом гірше? Можна пруфи? Я особисто користуюсь ним, там прикольна карта з оголощеннями по фільтрам.

Якщо вам хочеться думати, що пропозиція нерухомості зараз найбільша за останні роки і невдовзі неминуче буде в 1.5 рази дешевше, то думайте.

До теорії "навєса" на польському РЖН 3...2...1... :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:16

  gonchik74 написав:Плюс до всього пертися на машині в Італію - треба бути морально готовим, що покоцають і до паркінгів інколи по 20€/год. Можна вранці і без коліс залишитись. Це я про південь.

До півдня на авто мало хто доїжджає, хіба що на арендованому у Римі чи Неаполі. По перше-далеко, а сенс сумнівний, по друге- дорогі платні дорогі та паливо, по третє - на самому півдні цікаво, мабуть, тільки на Сицилії, а там ціни космос, і знову же- сенс? якщо не заїжджаючи так далеко все теж саме, чи краще можна знайти без проблем у центрі "чобота".
В Албанії дуже багато Італійців мають нерухомість або бізнес, самі албанці добре знають італійську, мабуть на рівні з англійською, тому там їх багато - як моцкалів у Болгарії.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:23

Дякую учасникам форуму за дуже цікаву інформацію та роздуми про нерухомість в Польщі.

х х х

Падіння продажу квартир в Туреччині продовжується

Інститут статистики Туреччини зранку оприлюднив підсумки продажу квартир в Туреччині та окремо - підсумки інвестицій іноземцями - за червень року 2024.

1. Загальна ситуація по країні: Продажі житла в Туреччині впали на 5,2% у червні порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 79 313 квартир. Тут і первинний, і вторинний ринки.
Для порівняння: в червні 2022 року було продано більше 150 000 квартир.
Падіння продажів за 2 роки в 2 рази і це помітно: практично на кожному булинку в Анталії зараз є плакат з написом Sahibinden (ПРОДАМ). Ситуація мені нагадує роки 2017 та 2018, коли ми шукали з приятелем квартиру для нього - як інвестицію. Ми їздили на авто по вулицях міста - дивилися на наявність оголошення - вирішували чи дзвонити питати (дивились зовні на будинок, паркан, басейн вікна, двері - якщо було пристойно - то просили знайомого турка домовитися про перегляд).

2. Інвестиції іноземців.
Зауважу, що в силу відомих причин та проблем із світлом є помітним прибуття в Анталію на проживання українців. Важко зрозуміти, яка кількість з них хоче інвестувати - але велика кількість українців бажає взяти квартиру в оренду за ціною орієнтовно 500 доларів на місяць.
Такі варіанти є. І варіанти ніби-то непогані.
Так ось: у червні 2024 року 1440 будинків/квартир було продано іноземцям
Продажі житла іноземцям у червні знизилися на 45,1% (!) порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 1440. У червні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,8% (раніше сягала 4,8%). Провінціями з найбільшою кількістю продажів будинків іноземцям були Анталія (593), Стамбул (478) і Мерсін (116) відповідно.
Для порівняння: в червні 2022 року був рекорд: за 1 місяць було продано іноземцям 8 630 квартир.
То був час продавати. Реальний профіт по валюті був +200% (тобто, квартиру, куплену за 50 000 доларів, можна було продати за 150 000 доларів). З таким профітом +200% серед моїх приятелів не було щасливчиків, але +100% по валюті - вже в кінці 2022 та в 2023 році взяли реально).

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Тут сюрпризів немає: останні роки українці стабільно купують більше 120 квартир на місяць і міцно посіли місце 3 в ТОП-10:
Зображення
Джерело: https://www.tuik.gov.tr/

На останок скажу, що на сьогодні:
- вже можна знайти квартири 1+1 або 2+1 на вторинному ринку за ціною в діапазоні 65 000...85 000 доларів.
- за думкою рієлторів, з якими я спілкувався, купувати квартиру ціною, меншою за 200 000 доларів, немає сенсу: картку ВНП за новими Законами іноземець НЕ отримає та зможе жити виключно за "Безвізовим режимом": 90 днів в кожні 180 днів.
akurt
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