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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 16:29

Дякую, пане Акурт.Нарешті ви перейшли від співів диферамбів до реальності, та, зізнаюся, стали набагато кориснішим. Сподіваюся, не переключітеся на нову країну, заплющивши очі на всі недоліки-іноді ваші спостереження досить змістовні, залишайтеся об'єктивним, будь ласка.
Rack
 
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