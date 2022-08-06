Додано: Сер 17 лип, 2024 18:19

Дифірамби були - бо вони відповідали реальності.

В тому смислі, що я надавав правдиву інформацію.

А правдива може нести радості, а може нести і попередження.

В Туреччині багато що змінилося за період 2022-2024 років. Як і в Україні.

Он читаю «київську гілку» - народ купує і купує квартири. І закликають купувати і далі.



Туреччина:

а) вирішила позбуватися засилля іноземців. На світі було тільки дві країни, де отримати ВНП країни було так просто і так дешево, що гріх було тим не скористатися (Туреччина та Албанія). Хто скористався, хто інвестував ЗА МОЄЮ ПОРАДОЮ в нерухомість - той реально на «білому конику», тому що не має ніяких обмежень. Або заробив чимало грошей. Або живе реально приспівуючи, як колишній харківʼянин Павло: в 2017 році - раніше мене - купив новеньку 2+1 за 45000€, а в 2018 ретельно слідкував за цінами та курсом долара та купив 3+1 за 50 000$. Зараз першу здає за 800$ на місяць, в в 4к живе сам з двома дітьми. Працює віддалено.

Ось вам і дифірамби номер 1.



б) Туреччина показала, як держава може турбуватися про інтереси власних громадян: іноземці довели до сплеску цін на нерухомість та оренду: розроблені економічні та адміністративні методи боротьби із засиллям іноземців. І цікаво, що в першу чергу позбулися росіян. Українцям - «зелене світло». До кінця липня проходить інвентарізація/переоблік всіх авто, заведених з України без розмитнення та будь-яких платежів.

І такі авто часто перебувають без розмитнення реально десь з 2021 року вже.

Ось вам дифірамби номер 2.



в) Туреччина перейшла на «європейські ціни» на харчі, пиво, алкоголь, цигарки. Це призводить до того, що вже немає нічого занадто дешевого і треба чухати потилицю. Думати, як заробити гроші.

Ось вам дифірамби номер 3.



г) разом з тим - приваблива країна для прожиття за рахунок дешевих тарифів та приємної для українців соціальної спільноти. Це ж не Польшя, де он виловлюють українців з ножами. Наприклад, в мене в Туреччині: квартплата 500 лір або десь 15$. Це не вище, ніж утримання 2-к квартири в Україні. Рахунки на світло - не більше 30-40$ в літні місяці, рахунки на водозабезпечення не перевищують 1..2$ на місяць. Газ на кожну квартиру в певному обсязі цілий рік подавався безкоштовно. Де таке ж в світі?

Ну і погода: тоді, коли від Львова до Запоріжжя було +42, в Анталії було +30…34. І вода в Середземному морі +28, і плавальний басейн майже в кожному будинку, і парковки всюди безкоштовні…



Так що я - за обʼєктивність.



Про інші країни. Я реально на сьогодні не знаю, де краще жити, в якій країні.

На перше місце я би поставив Україну і без жартів та перебільшення. Аби не війна, яка невідомо коли закінчиться…

Яка на другому - третьому?

Реально не знаю. Не вирішив.

Це при тому, що я зараз не перебуваю в Туреччині, моя квартира стоїть закритою. В вересні приїдуть свати - на відпочинок - заселяться. Ключі залишив голові ОСББ.

А сам тільки в цьому році побував вже в Польщі, Чехії, Австрії, Данії, Словенії, Хорватії, Сербії, Болгарії, Румунії, Франції та США.

Так що ось так: про дифірамби.



Ну що: залишаюся я об’єктивним?