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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2024 16:29
Дякую, пане Акурт.Нарешті ви перейшли від співів диферамбів до реальності, та, зізнаюся, стали набагато кориснішим. Сподіваюся, не переключітеся на нову країну, заплющивши очі на всі недоліки-іноді ваші спостереження досить змістовні, залишайтеся об'єктивним, будь ласка.
Додано: Сер 17 лип, 2024 18:19
Дифірамби були - бо вони відповідали реальності.
В тому смислі, що я надавав правдиву інформацію із свого власного досвіду.
А правдива може нести радості, а може нести і попередження.
Ех, хто би мені порадив, де вкласти 50 000 доларів та через рік або два забрати 150 000$...
Нєт ніхто...
Все чекаю і чекаю...
Ау! Благодійники! Де ж ви поховалися!
Додано: Вів 23 лип, 2024 08:09
Там скучно
Але на пенсії - саме воно
Вся Словенія як велике село - природа красива, море так собі - але Хорватія поруч, офігенні дубові ліси і купа озер, є все для занять спортом, часто йде дощ)
Додано: Вів 23 лип, 2024 10:25
Хорватия и тем более Словения это вариант миграции для обеспеченных.
Процес громадянства дуже важкий.
Почти как Швейцария.
Если готов к 230-250 килоевро за нормальную 1к в Любляне то пробуй
Додано: Вів 23 лип, 2024 11:31
З любими європейськими документами там можна чілити необмежений час. Не знаю, як зараз, а раніше нерухомість словенці купляли в Хорватії масово саме через дорожнечу в Словенії.
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