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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 16:29

Дякую, пане Акурт.Нарешті ви перейшли від співів диферамбів до реальності, та, зізнаюся, стали набагато кориснішим. Сподіваюся, не переключітеся на нову країну, заплющивши очі на всі недоліки-іноді ваші спостереження досить змістовні, залишайтеся об'єктивним, будь ласка.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 18:19

Дифірамби були - бо вони відповідали реальності.
В тому смислі, що я надавав правдиву інформацію із свого власного досвіду.
А правдива може нести радості, а може нести і попередження.

Ех, хто би мені порадив, де вкласти 50 000 доларів та через рік або два забрати 150 000$...
Нєт ніхто...
Все чекаю і чекаю...
Ау! Благодійники! Де ж ви поховалися!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 08:09

  Hotab написав:Хто що знає про нерухомість Словенії? Є сенс?
Гарна природа, тепле море є (не обовʼязково брати біля моря, але за годину доїхати - це непогано)
Є там якесь кредитування?
Важкий процес громадянства?

Там скучно
Але на пенсії - саме воно
Вся Словенія як велике село - природа красива, море так собі - але Хорватія поруч, офігенні дубові ліси і купа озер, є все для занять спортом, часто йде дощ)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:25

  Hotab написав:Хто що знає про нерухомість Словенії? Є сенс?
Гарна природа, тепле море є (не обовʼязково брати біля моря, але за годину доїхати - це непогано)
Є там якесь кредитування?
Важкий процес громадянства?

Хорватия и тем более Словения это вариант миграции для обеспеченных.
Процес громадянства дуже важкий.
Почти как Швейцария.
Если готов к 230-250 килоевро за нормальную 1к в Любляне то пробуй :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:31

  UA написав:
  Hotab написав:Хто що знає про нерухомість Словенії? Є сенс?
Гарна природа, тепле море є (не обовʼязково брати біля моря, але за годину доїхати - це непогано)
Є там якесь кредитування?
Важкий процес громадянства?

Хорватия и тем более Словения это вариант миграции для обеспеченных.
Процес громадянства дуже важкий.
Почти как Швейцария.
Если готов к 230-250 килоевро за нормальную 1к в Любляне то пробуй :mrgreen:

З любими європейськими документами там можна чілити необмежений час. Не знаю, як зараз, а раніше нерухомість словенці купляли в Хорватії масово саме через дорожнечу в Словенії.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:08

  gonchik74 написав:
  UA написав:
  Hotab написав:Хто що знає про нерухомість Словенії? Є сенс?
Гарна природа, тепле море є (не обовʼязково брати біля моря, але за годину доїхати - це непогано)
Є там якесь кредитування?
Важкий процес громадянства?

Хорватия и тем более Словения это вариант миграции для обеспеченных.
Процес громадянства дуже важкий.
Почти как Швейцария.
Если готов к 230-250 килоевро за нормальную 1к в Любляне то пробуй :mrgreen:

З любими європейськими документами там можна чілити необмежений час. Не знаю, як зараз, а раніше нерухомість словенці купляли в Хорватії масово саме через дорожнечу в Словенії.

Жить с гражданством страны ЕС можно, но не гражданство.
В Хорватии для получения гражданства нужно открыть предприятие. Нанять минимум 3 хорватов. Расходы на ЗП и налоги минимум 72 кило евро в год, Каждый год инвестировать в развитие этой фирмы и через 8 лет можно податься на получение гражданства.
В Словении ещё сложнее.
Для украинцев сейчас есть ход попроще, но не раскрою. Понаедете, нафиг надо :mrgreen:
Покупка недвижимости в Хорватии не дает даже вид на жительство (для не граждан ЕС)
Востаннє редагувалось UA в Вів 23 лип, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:12

В Албанії сейчас, если что, можно тупо заехать и сидеть год без СМС и регистрации для украинцев. Конечно помощи никакой, но если, нужно на время выехать с шенгена пересидеть, то как вариант вполне.
Bolt
 
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