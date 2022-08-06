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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2024 16:29
Дякую, пане Акурт.Нарешті ви перейшли від співів диферамбів до реальності, та, зізнаюся, стали набагато кориснішим. Сподіваюся, не переключітеся на нову країну, заплющивши очі на всі недоліки-іноді ваші спостереження досить змістовні, залишайтеся об'єктивним, будь ласка.
Додано: Сер 17 лип, 2024 18:19
Дифірамби були - бо вони відповідали реальності.
В тому смислі, що я надавав правдиву інформацію із свого власного досвіду.
А правдива може нести радості, а може нести і попередження.
Ех, хто би мені порадив, де вкласти 50 000 доларів та через рік або два забрати 150 000$...
Нєт ніхто...
Все чекаю і чекаю...
Ау! Благодійники! Де ж ви поховалися!
Додано: Вів 23 лип, 2024 08:09
Там скучно
Але на пенсії - саме воно
Вся Словенія як велике село - природа красива, море так собі - але Хорватія поруч, офігенні дубові ліси і купа озер, є все для занять спортом, часто йде дощ)
Додано: Вів 23 лип, 2024 10:25
Хорватия и тем более Словения это вариант миграции для обеспеченных.
Процес громадянства дуже важкий.
Почти как Швейцария.
Если готов к 230-250 килоевро за нормальную 1к в Любляне то пробуй
Додано: Вів 23 лип, 2024 11:31
З любими європейськими документами там можна чілити необмежений час. Не знаю, як зараз, а раніше нерухомість словенці купляли в Хорватії масово саме через дорожнечу в Словенії.
Додано: Вів 23 лип, 2024 16:08
Жить с гражданством страны ЕС можно, но не гражданство.
В Хорватии для получения гражданства нужно открыть предприятие. Нанять минимум 3 хорватов. Расходы на ЗП и налоги минимум 72 кило евро в год, Каждый год инвестировать в развитие этой фирмы и через 8 лет можно податься на получение гражданства.
В Словении ещё сложнее.
Для украинцев сейчас есть ход попроще, но не раскрою. Понаедете, нафиг надо
Покупка недвижимости в Хорватии не дает даже вид на жительство (для не граждан ЕС)
Востаннє редагувалось UA в Вів 23 лип, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 лип, 2024 16:12
В Албанії сейчас, если что, можно тупо заехать и сидеть год без СМС и регистрации для украинцев. Конечно помощи никакой, но если, нужно на время выехать с шенгена пересидеть, то как вариант вполне.
Додано: Суб 27 лип, 2024 12:29
Полтора года назад,можно было за 50К купить 3 биткоина и уже через год с небольшим,это было бы 200К+ Я уже не говорю за эфир или Солану с 50К-был бы 1 million $ Но там же надо разбираться,графики смотреть,анализировать рынок...иметь стальные шары и не быть припадошным додиком..Это не по стройкам лазить и получать люлей от охранников и не на ослах перегоны устраивать на пересеченной местности..Так что,предлагаю взять огнетушитель и спесь свою погасить..Лучше порошковый.Самолюбивые сообщения,как всегда-на грани рвотного рефлекса...
Дурака включать не надо.Ветка крипты есть на форуме,там люди всегда делятся мнениями.
Додано: Суб 27 лип, 2024 12:34
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Модератор,прошу сообщение выше не тереть,бо он опять будет ныть и кидаться умным бесконечно,что ему никто не говорил как кратно увеличить капитал...и какой он "гений Да Винчи" купил халабуду на дне рынка 7 лет назад и она в моменте утроилась...теперь удвоилась...Но то что через пару лет может вернуться взад-то таке..Но самолюбие то греет и распирает..Я просто боюсь за его здоровье,чтоб он ненароком не лопнул "от счастья" и гордости
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