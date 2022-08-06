Додано: Суб 27 лип, 2024 12:29

akurt написав: Ех, хто би мені порадив, де вкласти 50 000 доларів та через рік або два забрати 150 000$...

Нєт ніхто...

Все чекаю і чекаю...

Ау! Благодійники! Де ж ви поховалися! Ех, хто би мені порадив, де вкласти 50 000 доларів та через рік або два забрати 150 000$...Нєт ніхто...Все чекаю і чекаю...Ау! Благодійники! Де ж ви поховалися!

Полтора года назад,можно было за 50К купить 3 биткоина и уже через год с небольшим,это было бы 200К+ Я уже не говорю за эфир или Солану с 50К-был бы 1 million $ Но там же надо разбираться,графики смотреть,анализировать рынок...иметь стальные шары и не быть припадошным додиком..Это не по стройкам лазить и получать люлей от охранников и не на ослах перегоны устраивать на пересеченной местности..Так что,предлагаю взять огнетушитель и спесь свою погасить..Лучше порошковый.Самолюбивые сообщения,как всегда-на грани рвотного рефлекса...Дурака включать не надо.Ветка крипты есть на форуме,там люди всегда делятся мнениями.